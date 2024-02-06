يزن النعيمات يتلاعب بدفاع كوريا الجنوبية بشكل رائع (فيديو)
أظهر يزن النعيمات، نجم منتخب الأردن، مهارة فردية رائعة كادت أن تكلل بهدف مذهل في شباك كوريا الجنوبية، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، على استاد أحمد بن علي، في إطار منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كآس آسيا 2023.
وجاءت الهجمة مع الدقيقة 41، فقد استقبل يزن الكرة داخل منطقة جزاء كوريا الجنوبية ليتلاعب بثلاثة من مدافعي الفريق، ويصوب الكرة بقوة، ولكن الحارس الكوري تصدى لها ببراعة.
وكان منتخب الأردن قد نجح في الوصول للدور نصف النهائي بعد الفوز على طاجيكستان بهدف نظيف دون رد، سجله فاهادات هانونوف عن طريق الخطأ في مرماه.
أما منتخب كوريا الجنوبية فقد صعد على حساب أستراليا، بالفوز بهدفين مقابل هدف.
ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة اليوم المتأهل من المواجهة الثانية التي تجمع بين إيران وقطر، حامل لقب النسخة الماضية.