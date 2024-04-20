هدف تعاقدات الأهلي المصري.. نجم منتخب تونس يتوج بلقب الدوري المجري
أحرز نادي فيرنكفاروش، السبت، لقب الدوري المجري الممتاز لكرة القدم عقب التعادل دون أهداف مع ضيفه كسيفارد، ليتأكد رسميا من إحرازه اللقب للمرة 34 في تاريخه والسادسة على التوالي، وذلك قبل 4 جولات كاملة من نهاية السباق.
ورفع فيرنكفاروش رصيده في صدارة الدوري إلى 65 نقطة وبفارق 15 نقطة عن ملاحقه المباشر نادي باكس.
ويضم بطل المجر الدولي التونسي محمد علي بن رمضان الذي انتقل للفريق في أغسطس من العام الماضي قادما من الترجي التونسي بعقد يمتد حتى يونيو 2026.
وساهم بن رمضان (24 عاما) في تتويج فيرنكفاروش بلقب الدوري الممتاز بعدما دخل بديلا في مباراة السبت أمام كسيفارد في أواخر المباراة، كما خاض خلال موسمه الأول 19 مباراة في سباق الدوري سجل خلالها هدفين وصنع 5 أهداف أخرى.
وكان بن رمضان، الذي خاض مع منتخب تونس نهائيات أمم إفريقيا 2024 في يناير الماضي، من بين أهداف الأهلي المصري للتعاقد معه في فترة الانتقالات للصيف المقبل.
وتداولت عديد المصادر الإعلامية أخبارا مفادها بأن الأهلي جهز عرضا رسميا لإقناع بن رمضان بالانضمام إليه لكن اللاعب أكد أنه لم يفكر في مغادرة فريقه المجري على الرغم من أنه لا يشارك بانتظام مع النادي.
وفي وقت سابق، قال مصدر مقرب من بن رمضان، لـ "إرم نيوز" إن اللاعب سيواصل مع نادي فيرنكفاروش حتى نهاية عقده بعد 3 سنوات، معتبرا أن الأهلي ناد كبير لكن اللاعب لم يطرح مسألة وضع حد لتجربته الأولى في أوروبا.