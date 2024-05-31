قرار سكالوني يصدم نجم الأرجنتين

وقال ديبالا إن استبعاده من تشكيلة منتخب الأرجنتين في بطولة كأس كوبا أمريكا لكرة القدم كان بمثابة صدمة كبيرة.

وأشار إلى أنه كان واثقًا من اختياره للمشاركة في البطولة خاصة أنه يشعر بأنه فعل العديد من الأمور الجيدة هذا العام.

وتابع النجم الأرجنتيني: "كنت واثقًا من استدعائي للمنتخب لذا كانت صدمة قاسية جدًا بالنسبة لي لأن الانضمام إلى المنتخب هو أحد أفضل الأمور على الإطلاق".

وأضاف: "لكنني أيضًا أتفهم أن الاختيار صعب على مدربنا. أحترم قراره. علاقتنا رائعة وهو اختار أفضل اللاعبين للفريق بالطبع".