قرار سكالوني يصدم نجم الأرجنتين
تسبب قرار المدرب ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين في صدمة كبيرة لأحد نجوم راقصي التانغو.
ويستعد منتخب الأرجنتين للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 20 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين.
وخرج باولو ديبالا نجم روما الإيطالي من قائمة منتخب الأرجنتين لخوض كوبا أمريكا.
وقال ديبالا إن استبعاده من تشكيلة منتخب الأرجنتين في بطولة كأس كوبا أمريكا لكرة القدم كان بمثابة صدمة كبيرة.
وأشار إلى أنه كان واثقًا من اختياره للمشاركة في البطولة خاصة أنه يشعر بأنه فعل العديد من الأمور الجيدة هذا العام.
وتابع النجم الأرجنتيني: "كنت واثقًا من استدعائي للمنتخب لذا كانت صدمة قاسية جدًا بالنسبة لي لأن الانضمام إلى المنتخب هو أحد أفضل الأمور على الإطلاق".
وأضاف: "لكنني أيضًا أتفهم أن الاختيار صعب على مدربنا. أحترم قراره. علاقتنا رائعة وهو اختار أفضل اللاعبين للفريق بالطبع".
ويبقى عام واحد في عقد ديبالا مع روما، وقال إنه غير متأكد بشأن ما يحمله له المستقبل.
وأضاف ديبالا الذي لعب في إيطاليا لمدة 12 عامًا مع فرق روما ويوفنتوس وباليرمو: "منحتني إيطاليا كل شيء".
وتابع قائلاً: "سيكون من الصعب الرحيل لكن بالطبع يكون لديك دائمًا الفضول، وتتساءل عن كيفية أدائك في بطولات دوري كبيرة مثل الدوري الإسباني والإنجليزي، حيث توجد فرق رائعة ولاعبون رائعون".
ويخوض منتخب الأرجنتين مباراتين وديتين أمام الإكوادور في التاسع من يونيو وغواتيمالا في 14 من الشهر ذاته استعدادا لكأس كوبا أمريكا.
وفي كوبا أمريكا تلعب الأرجنتين في المجموعة الأولى مع منتخبات بيرو وتشيلي وكندا.