بعد مبابي.. صراع ناري جديد بين ريال مدريد وسان جيرمان

ولفت مدافع ليل الأنظار إليه بقوة، وترددت أنباء عديدة عن رغبة أكثر من ناد في ضمه مثل ليفربول الإنجليزي.

وينتهي تعاقد ليني يورو مع نادي ليل بنهاية الموسم المقبل في صيف 2025 وهو ما يجعل العديد من الأندية الأوروبية تسعى لضم اللاعب في الموسم المقبل.

وكان ريال مدريد قد اقترب من حسم صفقة مبابي بعد إعلان رحيله عن باريس سان جيرمان في الموسم الجديد.