بعد مبابي.. صراع ناري جديد بين ريال مدريد وسان جيرمان
يبدو أن صراع ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي لن يتوقف عند حدود الصفقة المنتظرة بانتقال كيليان مبابي إلى العملاق المدريدي.
ورحل مبابي عن باريس سان جيرمان مع انتهاء الموسم المنقضي والذي شهد تتويجه بلقبي الدوري وكأس فرنسا.
وكشفت شبكة (فوت ميركاتو) الفرنسية عن دخول ريال مدريد في منافسة مع باريس سان جيرمان لحسم صفقة التعاقد مع أحد اللاعبين الواعدين.
وتقدم ريال مدريد بعرض مالي قيمته 30 مليون يورو لحسم صفقة التعاقد مع اللاعب ليني يورو مدافع ليل الفرنسي.
ويواجه ريال مدريد منافسة شرسة لضم اللاعب صاحب الـ 18 عامًا مع باريس سان جيرمان الذي يرغب في حسم الصفقة أيضًا.
ولفت مدافع ليل الأنظار إليه بقوة، وترددت أنباء عديدة عن رغبة أكثر من ناد في ضمه مثل ليفربول الإنجليزي.
وينتهي تعاقد ليني يورو مع نادي ليل بنهاية الموسم المقبل في صيف 2025 وهو ما يجعل العديد من الأندية الأوروبية تسعى لضم اللاعب في الموسم المقبل.
وكان ريال مدريد قد اقترب من حسم صفقة مبابي بعد إعلان رحيله عن باريس سان جيرمان في الموسم الجديد.