فابريزيو رومانو: ميسي لم يتفق مع نادي الهلال
نفى الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو ما تردد عن اتفاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان مع نادي الهلال السعودي.
وكتب رومانو عبر حسابه في موقع "تويتر": "ليونيل ميسي يريد الفوز بالدوري الفرنسي ليقيم خياراته في نهاية الموسم، لا يوجد قرار الآن".
وأضاف الصحفي الذي يعمل في شبكة "سكاي": "عرض الهلال 400 مليون يورو للموسم على الطاولة منذ أبريل، لكن لم يتم الاتفاق على شيء حتى الآن".
وتابع: "إصرار برشلونة على عودة ميسي ليس بالأمر السهل بسبب اللعب المالي النظيف".
وكان برنامج "الشرينغيتو" الإسباني الشهبر قد كشف أن ميسي وافق على العرض الذي تلقاه من الهلال، للانتقال إليه في الميركاتو المقبل.
ووفقًا لما ذكره البرنامج عبر الصحفي مارسيال لورنتي، فإن "ميسي وافق على عرض الهلال، وسيلعب في السعودية الموسم المقبل، كما يتوقع أن يوافق سيرجيو بوسكيتس، نجم برشلونة، أيضًا على عرض سعودي لمدة عامين، أما جوردي ألبا، نجم برشلونة، الذي ارتبط اسمه بالانتقال للدوري السعودي أيضا، فسيرحل إذا وافق على إنهاء عقده مع البلوغرانا".
وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو الماضي، وسط غموض حول مستقبله حيث تردد أنه رفض عرضا من إدارة الفريق للبقاء مع الفريق.
ويرتبط ميسي بالانتقال إلى الهلال السعودي وإنتر ميامي الأمريكي والعودة إلى برشلونة الذي يجد صعوبات في إعادة هدافه التاريخي.
عودة ميسي للتدريبات
وأعلن باريس سان جيرمان عودة ميسي للتدريبات بعد إيقافه بسبب السفر للسعودية والغياب عن المران دون إذن.
وسبق أن قرر باريس سان جيرمان إيقاف ميسي أسبوعين، مع فرض غرامة مالية، بسبب سفره للسعودية.