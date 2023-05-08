فابريزيو رومانو: ميسي لم يتفق مع نادي الهلال

وتابع: "إصرار برشلونة على عودة ميسي ليس بالأمر السهل بسبب اللعب المالي النظيف".

وكان برنامج "الشرينغيتو" الإسباني الشهبر قد كشف أن ميسي وافق على العرض الذي تلقاه من الهلال، للانتقال إليه في الميركاتو المقبل.

ووفقًا لما ذكره البرنامج عبر الصحفي مارسيال لورنتي، فإن "ميسي وافق على عرض الهلال، وسيلعب في السعودية الموسم المقبل، كما يتوقع أن يوافق سيرجيو بوسكيتس، نجم برشلونة، أيضًا على عرض سعودي لمدة عامين، أما جوردي ألبا، نجم برشلونة، الذي ارتبط اسمه بالانتقال للدوري السعودي أيضا، فسيرحل إذا وافق على إنهاء عقده مع البلوغرانا".