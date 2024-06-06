أهداف مباراة مصر وبوركينا فاسو (فيديو)
أحرز محمود حسن تريزيغيه، هدفين متتاليين، لصالح منتخب مصر، في شباك بوركينا فاسو، في مباراة الفريقين في إطار منافسات تصفيات كأس العالم 2026.
ويلتقي منتخب مصر مع بوركينا فاسو على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن لقاءات الجولة الثالثة، للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.
لم يمر وقت طويل وأحرز تريزيغيه الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة الثالثة، من ضربة رأسية رائعة، قابلها بعد عرضية محمد صلاح.
وأضاف تريزيغيه الهدف الثاني له ولمنتخب مصر في الدقيقة السابعة بتسديدة أرضية رائعة.
ويحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد ست نقاط، حصدها من انتصارين في الجولتين الأولى والثانية أمام جيبوتي وسيراليون، بينما يأتي بوركينا فاسو في مركز الوصافة برصيد 4 نقاط.
وبدا أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري، قد استقر بنسبة كبيرة على تشكيلته الرسمية الأولى التي سيخوض بها مواجهة اليوم.