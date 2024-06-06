أهداف مباراة مصر وبوركينا فاسو (فيديو)

ويحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد ست نقاط، حصدها من انتصارين في الجولتين الأولى والثانية أمام جيبوتي وسيراليون، بينما يأتي بوركينا فاسو في مركز الوصافة برصيد 4 نقاط.

وبدا أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري، قد استقر بنسبة كبيرة على تشكيلته الرسمية الأولى التي سيخوض بها مواجهة اليوم.