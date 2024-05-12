الأفريقي التونسي يتوصل لاتفاق مع فوزي البنزرتي
كشفت تقارير إعلامية أن مسؤولي النادي الأفريقي التونسي توصلوا لاتفاق مع فوزي البنزرتي لتولي قيادة الفريق خلال ما تبقى من الموسم الجاري، بعد فسخ التعاقد مع منذر الكبير بسبب سوء النتائج.
وكان نادي الأفريقي، قال في بيان مقتضب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "تم فك الارتباط مع الجهاز الفني بالكامل بسبب النتائج السلبية للفريق خلال مرحلة التتويج ببطولة الدوري التونسي".
وأوضح النادي، إعفاء الجهاز المعاون لمنذر الكبير بجانب الجهازين الطبي، والإداري للفريق.
ووفقًا لِما ذكرته إذاعة "موزاييك"، فإن "البنزرتي سيبدأ في مهامه بداية من اليوم الأحد، وسيكون إلى جانبه لطفي الرويسي كمدرب مساعد".
ويتولى حاليًّا كمال القلصي، مهمة المدرب المؤقت للفريق، خلفًا للكبير، ويعاونه نادر واردة كمدرب مساعد.
كما أعلن النادي، توقيع عقوبات تأديبية ضد لاعبي الفريق، وتحميلهم مسؤولية تراجع النتائج بشكل كامل.
وتلقى الأفريقي خسارة برباعية نظيفة أمام الاتحاد المنستيري في الجولة السابعة من مرحلة التتويج بالدوري التونسي، مساء السبت، وتراجعت نتائج الفريق تحت قيادة "الكبير"، ليخرج بشكل مفاجئ من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية، كما حقق فوزًا واحدًا في سبع مباريات بالدوري المحلي.
وتراجع الأفريقي للمركز الأخير في مرحلة التتويج، بسبع نقاط من بين ستة أندية تنافس على لقب الدوري هذا الموسم.