الأفريقي التونسي يتوصل لاتفاق مع فوزي البنزرتي

كشفت تقارير إعلامية أن مسؤولي النادي الأفريقي التونسي توصلوا لاتفاق مع فوزي البنزرتي لتولي قيادة الفريق خلال ما تبقى من الموسم الجاري، بعد فسخ التعاقد مع منذر الكبير بسبب سوء النتائج.

وكان نادي الأفريقي، قال في بيان مقتضب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "تم فك الارتباط مع الجهاز الفني بالكامل بسبب النتائج السلبية للفريق خلال مرحلة التتويج ببطولة الدوري التونسي".

وأوضح النادي، إعفاء الجهاز المعاون لمنذر الكبير بجانب الجهازين الطبي، والإداري للفريق.

ووفقًا لِما ذكرته إذاعة "موزاييك"، فإن "البنزرتي سيبدأ في مهامه بداية من اليوم الأحد، وسيكون إلى جانبه لطفي الرويسي كمدرب مساعد".