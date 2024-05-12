اللقطة المنتظرة.. أنشيلوتي يحتفل بالسيجار والنظارات السوداء (فيديو)
أوفى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، بوعده لجماهير ناديه بالاحتفال على طريقته المميزة بشرب السيجار وارتداء النظارات، خلال مراسم الاحتفال باللقب الـ36 لليغا، اليوم الأحد.
وحقق ريال مدريد، لقب الدوري الإسباني للمرة الـ36 في تاريخه، وقبل نهاية الموسم الحالي للدوري بأربع جولات، ونظمت إدارة "الميرنغي" احتفالًا باللقب، صباح اليوم.
وقال أنشيلوتي مازحًا في تصريحات صحفية، عند سؤاله عن ما إذا كان ينوي أن يترك صورة مميزة له أثناء الاحتفالات، كصورته بالسيجار: "نعم، أعد الجماهير بأكثر من ذلك".
وسبق لأنشيلوتي أن تطرَّق إلى طريقته الخاصة في الاحتفال، رغم ما يبدو عليه من الرصانة والجدية، وقال إنه لا يدخن السيجار في العادة لكنه يقوم بذلك عند الاحتفال باللقب فقط.
وخلال تواجد اللاعبين والمدرب في الحافلة المكشوفة التي جابت منطقة مدريد للاحتفال مع الجماهير، ظهر أنشيلوتي بصورته الأيقونية محتفلًا بالسيجار والنظارات السوداء، كما إن اللاعبين شاركوه الاحتفال وارتدوا نظارات سوداء أيضًا.
وكان ريال مدريد، بدأ احتفالاته باللقب، منذ مساء السبت بعد الفوز على غرناطة، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 36 من المسابقة.
يذكر أن ريال مدريد، سيواصل الاحتفال باللقب رقم 36 كأكثر الفرق تحقيقًا للدوري الإسباني، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو، عندما يستضيف ألافيس، في الجولة الـ 36 من الليغا.
ويراهن أنشيلوتي في الأول من يونيو المقبل على لقب جديد مع الميرينغي، عندما يلاقي بروسيا دورتموند على ملعب ويمبلي الشهير في لندن، في نهائي دوري أبطال أوروبا.