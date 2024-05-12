اللقطة المنتظرة.. أنشيلوتي يحتفل بالسيجار والنظارات السوداء (فيديو)

أوفى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، بوعده لجماهير ناديه بالاحتفال على طريقته المميزة بشرب السيجار وارتداء النظارات، خلال مراسم الاحتفال باللقب الـ36 لليغا، اليوم الأحد.

وحقق ريال مدريد، لقب الدوري الإسباني للمرة الـ36 في تاريخه، وقبل نهاية الموسم الحالي للدوري بأربع جولات، ونظمت إدارة "الميرنغي" احتفالًا باللقب، صباح اليوم.

وقال أنشيلوتي مازحًا في تصريحات صحفية، عند سؤاله عن ما إذا كان ينوي أن يترك صورة مميزة له أثناء الاحتفالات، كصورته بالسيجار: "نعم، أعد الجماهير بأكثر من ذلك".