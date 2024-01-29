مهاجم منتخب العراق قريب من ناد إنجليزي
اقترب نادي إيبسويتش تاون الإنجليزي من التعاقد مع المهاجم العراقي علي الحمادي.
وبحسب موقع "The Sportsman" فإن علي الحمادي البالغ من العمر 21 عامًا على وشك التوقيع مع إيبسويتش تاون.
وينتهي عقد الحمادي مع ويمبلدون في يونيو 2025.
وذكر موقع "eadt" أن قيمة الصفقة ستزيد قليلًا عن مليون جنيه إسترليني مع إضافات أخرى.
ويشارك حاليًّا الحمادي مع منتخب العراق في كأس آسيا، وأكد الموقع أن اللاعب اجتاز الفحص الطبي في قطر.
ووفقا لموقع "transfermarkt" فإن علي الحمادي سجل 17 هدفا وصنع 7 في 29 مباراة الموسم الحالي مع ويمبلدون.
وأكد موقع "eadt" أن أندية أخرى حاولت التعاقد مع علي الحمادي، لكن اللاعب عازم على الانضمام إلى فريق المدرب كيرن ماكينا.
وأكد رئيس إيبسويتش تاون أن اهتمام ناديه باللاعب كان "لافتًا للنظر" بالنسبة للاعب البالغ من العمر 21 عامًا.
وتصدر منتخب العراق مجموعته في كأس آسيا، متفوقًا على اليابان، وسيواجه الأردن في مباراة دور الـ16 في وقت لاحق من اليوم الإثنين.
وإذا فاز منتخب العراق على الأردن سيلعب مع طاجيكستان في ربع النهائي.
ويشارك إبسويتش تاون في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (دوري البطولة الإنجليزية) ويحتل المركز الثاني برصيد 59 نقطة من 28 مباراة ويتأخر بـ7 نقاط عن المتصدر ليستر سيتي.
وودع إبسويتش تاون كأس الاتحاد الإنجليزي بالخسارة 1/2 أمام مايدستون.