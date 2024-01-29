مهاجم منتخب العراق قريب من ناد إنجليزي

ووفقا لموقع "transfermarkt" فإن علي الحمادي سجل 17 هدفا وصنع 7 في 29 مباراة الموسم الحالي مع ويمبلدون.

وأكد موقع "eadt" أن أندية أخرى حاولت التعاقد مع علي الحمادي، لكن اللاعب عازم على الانضمام إلى فريق المدرب كيرن ماكينا.

وأكد رئيس إيبسويتش تاون أن اهتمام ناديه باللاعب كان "لافتًا للنظر" بالنسبة للاعب البالغ من العمر 21 عامًا.

وتصدر منتخب العراق مجموعته في كأس آسيا، متفوقًا على اليابان، وسيواجه الأردن في مباراة دور الـ16 في وقت لاحق من اليوم الإثنين.

وإذا فاز منتخب العراق على الأردن سيلعب مع طاجيكستان في ربع النهائي.

ويشارك إبسويتش تاون في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (دوري البطولة الإنجليزية) ويحتل المركز الثاني برصيد 59 نقطة من 28 مباراة ويتأخر بـ7 نقاط عن المتصدر ليستر سيتي.

وودع إبسويتش تاون كأس الاتحاد الإنجليزي بالخسارة 1/2 أمام مايدستون.