21 لقبا في الميزان.. "كاف" يحتفي بأضلاع المربع الذهبي لدوري الأبطال

نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الأربعاء، السجل الخاص بالأندية الأربعة التي تشكل أضلاع المربع الذهبي لدوري أبطال أفريقيا للعام الحالي وهي: الأهلي المصري حامل اللقب، وصن داونز الجنوب أفريقي، والترجي التونسي، ومازيمبي الكونغولي.

وقبل مباراتي إياب نصف النهائي الحاسمتين، الجمعة في القاهرة وبريتوريا لمعرفة طرفي نهائي دوري الأبطال 2023 ـ 2024، احتفى "كاف" بالنوادي الأربعة مؤكدا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن "21 لقبا ستكون حاضرة يوم الجمعة في مواجتهتي الدور نصف النهائي"، في إشارة إلى العدد الكبير للألقاب التي أحرزها أطراف المربع الذهبي.