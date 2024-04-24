21 لقبا في الميزان.. "كاف" يحتفي بأضلاع المربع الذهبي لدوري الأبطال
نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الأربعاء، السجل الخاص بالأندية الأربعة التي تشكل أضلاع المربع الذهبي لدوري أبطال أفريقيا للعام الحالي وهي: الأهلي المصري حامل اللقب، وصن داونز الجنوب أفريقي، والترجي التونسي، ومازيمبي الكونغولي.
وقبل مباراتي إياب نصف النهائي الحاسمتين، الجمعة في القاهرة وبريتوريا لمعرفة طرفي نهائي دوري الأبطال 2023 ـ 2024، احتفى "كاف" بالنوادي الأربعة مؤكدا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن "21 لقبا ستكون حاضرة يوم الجمعة في مواجتهتي الدور نصف النهائي"، في إشارة إلى العدد الكبير للألقاب التي أحرزها أطراف المربع الذهبي.
وتوج الأهلي باللقب الأفريقي في 11 مناسبة في رقم قياسي يصعب الوصول إليه، وذلك سنوات 1982، و1987، و2001، و2005، و2006، و2008، و2012، و2013، و2020، و2021، و2023.
أما مازيمبي الكونغولي فيحتل المركز الثاني في التتويجات برصيد 5 ألقاب كانت سنوات: 1967، و1968، و2009، و2010، و2015.
وتوج الترجي التونسي بأربعة ألقاب سنوات: 1994، و2011، و2018، و2019، فيما يملك صن داونز الجنوب إفريقي لقبا واحدا في خزينته كان سنة 2016.