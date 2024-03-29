حلم ريال مدريد بضم نجم باريس سان جيرمان "شبه مستحيل"

ونشر موقع (psgtalk) المقرب من إدارة باريس سان جيرمان تقريرًا قال فيه إن فرصة انضمام الدولي المغربي أشرف حكيمي إلى ريال مدريد أصبحت "شبه مستحيلة".

ومن غير المرجح أن ينضم في الصيف المقبل، لعدة أسباب، أولها وفقًا للتقرير، بأنه ينتهي عقد حكيمي مع باريس سان جيرمان في العام 2026، مما يجعل من الصعب على ريال مدريد التعاقد معه بسعر مناسب.

أما السبب الثاني فهو رغبة باريس في الاحتفاظ بمدافعه الدولي، وعدم بيعه، مع التخطيط لتجديد عقده في أقرب وقت ممكن.

ويُنظر إلى حكيمي كأحد العناصر الأساسية في مشروع باريس سان جيرمان للمستقبل، ويرجح أن يبقى مع الفريق لسنوات عديدة.

وأمام الإصرار من الجانب الباريسي على التمسك بحكيمي، تراجع ريال مدريد عن ضم اللاعب المغربي، حيث يملك النادي الإباني لاعبين آخرين في مركز الظهير الأيمن، مثل داني كارفاخال، مما يجعلهم غير مهتمين بضم حكيمي بشدة.