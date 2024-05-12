أعجب بها نواف العقيدي.. تفاعل مع سخرية حساب رياضي من رونالدو بعد تتويج الهلال
أثارت شبكة "بليتشر ريبورت" الأمريكية جدلا واسعا؛ بعدما نشرت تصميما تعلق فيه على تتويج الهلال بلقب الدوري السعودي بعد الفوز على الحزم، مساء السبت.
وحسم الهلال، لقب الدوري السعودي للمرة 19 في تاريخه، بعد فوزه على الحزم 4-1، ضمن الجولة 31.
ورفع الهلال رصيده إلى 89 نقطة في صدارة ترتيب دوري روشن، فيما تجمد رصيد الحزم عند 20 نقطة في المركز الأخير.
وأظهر التصميم الذي نشرته الشبكة الرياضية الشهيرة وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يشعر بالصدمة، بجانب نجم الهلال، نيمار داسيلفا، بالعكاز في إشارة لإصابته بالرباط الصليبي، ومع ذلك توج بلقبه الأول مع الهلال.
كذلك تواجد المحترف الصربي ألكسندر ميتروفيتش بجانب رونالدو ونيمار، وهو يحتفل بالإنجاز.
وكتب حساب "بليتشر ريبورت": "موسم آخر لرونالدو دون حصد لقب الدوري السعودي".
وكان الأمر المثير للجدل بشكل أكبر هو وضع نواف العقيدي، حارس النصر، إعجابًا على الصورة؛ ما عرضه للانتقادات من جمهور ناديه.
وانضم رونالدو للنصر في يناير 2023، وفشل وقتها في قيادة فريقه لحصد لقب الدوري السعودي، الذي خسره لصالح الاتحاد.
الهلال بعد فوز اليوم حقق أكبر عدد من النقاط في تاريخ الدوري السعودي، برصيد 89، وكان الرقم القياسي السابق مسجلاً باسمه في موسم 2019-2020 برصيد 72 نقطة، الذي حققه أيضاً الاتحاد في الموسم الماضي.
كذلك بات الأكثر تحقيقاً للفوز في موسم واحد، بواقع 29 فوزاً حتى الآن.
وكسر الهلال رقم غريمه النصر في عدد الانتصارات المتتالية بالدوري السعودي للمحترفين، وكان 13 فوزاً متتالياً، محققاً 24 نصراً متتالياً حتى الآن.