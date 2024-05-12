أعجب بها نواف العقيدي.. تفاعل مع سخرية حساب رياضي من رونالدو بعد تتويج الهلال

أثارت شبكة "بليتشر ريبورت" الأمريكية جدلا واسعا؛ بعدما نشرت تصميما تعلق فيه على تتويج الهلال بلقب الدوري السعودي بعد الفوز على الحزم، مساء السبت.

وحسم الهلال، لقب الدوري السعودي للمرة 19 في تاريخه، بعد فوزه على الحزم 4-1، ضمن الجولة 31.

ورفع الهلال رصيده إلى 89 نقطة في صدارة ترتيب دوري روشن، فيما تجمد رصيد الحزم عند 20 نقطة في المركز الأخير.