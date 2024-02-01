الترجي يعلن صفقتين جديدتين

أعلن الترجي المنافس في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، تعاقده مع الجناح القادم من الكونغو أندري بوكيا ولاعب الوسط المدافع روجي أهولو حتى 2026.

وقال الترجي عبر صفحته على موقع فيسبوك "روجي أهولو مكشخ إلى غاية يونيو 2026 وأندري بوكيا مكشخ إلى يونيو 2026".

وتعاقد الترجي مع الجناح الأيمن بوكيا (29 عامًا) لمدة عامين ونصف العام قادمًا من أروكا البرتغالي، فيما انضم أهولو للنادي التونسي في صفقة مجانية لمدة عامين ونصف العام.

ولعب بوكيا مع الباطن السعودي ثم أروكا، فيما انضم أهولو القادم من توغو للفريق بعد فسخ عقده بالتراضي مع الرجاء المغربي.

واحتل الترجي صدارة المجموعة الثانية في الدوري برصيد 32 نقطة من 12 جولة.

وضمن الترجي تأهله إلى مرحلة التتويج باللقب بالعلامة الكاملة وثلاث نقاط حوافز، ليلاقي الملعب التونسي في بداية مرحلة التتويج التي تنطلق في الـ17 من الشهر الحالي.