الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الفتوة والوحدة في نهائي كأس سوريا
يسدل الستار مساء اليوم الجمعة، على منافسات بطولة كأس سوريا بمواجهة تجمع بين الوحدة والفتوة في الدور النهائي.
ويسعى الوحدة بقيادة مديره الفني محمد اسطنبلي لتحقيق اللقب التاسع له على صعيد بطولة الكأس الغائبة عن الفريق منذ موسم 2019 – 2020.
ويطمع الفتوة بقيادة المدير الفني عمار الشمالي في استعادة أمجاد الماضي وتحقيق لقب هذه البطولة التي حصدها 4 مرات متتالية في الفترة بين 1987 إلى 1991 ولكنه لم يحصد هذا اللقب منذ 33 عامًا.
وتقام المباراة على ملعب (تشرين) بالعاصمة دمشق في تمام الساعة 8:00 مساء اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي وهو نفس توقيت مكة المكرمة.
وأعلن الاتحاد السوري لكرة القدم في وقت سابق عبر صفحته الرسمية بموقع (فيسبوك) أن المباراة سيتم إذاعتها عبر التليفزيون السوري.
وقطع الوحدة رحلة مميزة نحو الوصول للمباراة النهائية لبطولة الكأس هذا الموسم بعدما تخطى عقبة الحوارث في الدور التمهيدي بنتيجة 5-0 ثم تغلب على المجد بنتيجة 4-0 في دور الستة عشر.
وفاز الوحدة على الوثبة بنتيجة 3-1 في ربع النهائي ثم أقيم دور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب وتعادل الوحدة ذهابًا على ملعبه مع حطين بنتيجة 1-1 ثم تعادل إيابًا بنتيجة 2-2 واستفاد من قاعدة التسجيل خارج الأرض.
وصعد الفتوة للدور النهائي بعد إقصاء المخرم بنتيجة 3-0 في الدور التمهيدي ثم أطاح بمنافسه الشرطة بالنتيجة نفسها في دور الستة عشر وأقصى الطليعة بنتيجة 2-0 في ربع النهائي.
وفي نصف النهائي، فاز الفتوة على تشرين بنتيجة 4-0 في لقاء الذهاب وخسر بنتيجة 1-2 إيابًا.