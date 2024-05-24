الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الفتوة والوحدة في نهائي كأس سوريا

يسدل الستار مساء اليوم الجمعة، على منافسات بطولة كأس سوريا بمواجهة تجمع بين الوحدة والفتوة في الدور النهائي.

ويسعى الوحدة بقيادة مديره الفني محمد اسطنبلي لتحقيق اللقب التاسع له على صعيد بطولة الكأس الغائبة عن الفريق منذ موسم 2019 – 2020.

ويطمع الفتوة بقيادة المدير الفني عمار الشمالي في استعادة أمجاد الماضي وتحقيق لقب هذه البطولة التي حصدها 4 مرات متتالية في الفترة بين 1987 إلى 1991 ولكنه لم يحصد هذا اللقب منذ 33 عامًا.

وتقام المباراة على ملعب (تشرين) بالعاصمة دمشق في تمام الساعة 8:00 مساء اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي وهو نفس توقيت مكة المكرمة.