نجم الأهلي يعلق على جدل "ركلة جزاء" الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا
كشف كريم فؤاد مدافع الأهلي المصري، المتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا، أن الترجي التونسي لم يكن يستحق ركلة جزاء خلال مباراة الإياب للدور النهائي السبت الماضي، على ستاد القاهرة وذلك في اللقطة التي تدخل فيها على لاعب الترجي أندريه بوكيا في آخر دقيقة من الوقت الرسمي للمباراة.
وكشف كريم فؤاد أن الجدل الدائر حول تلك اللقطة في وسائل الإعلام التونسية والعربية وحتى المصرية لا طائل منه، مضيفا في تصريحات تلفزيونية، "ليس هناك أي ركلة جزاء وكنت متأكدا من أن حكم المباراة سيعلن عن ركلة مرمى خلال التحامي مع أحد لاعبي الفريق التونسي؛ لأنني كنت واثقا من لمسي للكرة وليس لقدم اللاعب".
وقدم كريم فؤاد (25 عاما) أداء مميزا عندما عوض علي معلول في الدقائق الأولى من مباراة الذهاب أمام الترجي في ملعب رادس (0 ـ 0)، قبل أن يشارك في مباراة كاملة يوم السبت الماضي في موقعة الإياب التي حسمها فريق القلعة الحمراء بهدف روجي أهولو لاعب الترجي في مرمى فريقه منذ الدقيقة الرابعة.
وقال فؤاد، في تصريحات لبرنامج "الملعب" على قناة "أون تايم سبورت" المصرية، الثلاثاء: "قمت بالمهم في تلك اللقطة دون أن أرتكب ما يستوجب الإعلان عن ركلة جزاء".
وحول تعويض علي معلول، الذي اعتبره كثير من الملاحظين مهمة شاقة وصعبة، قال كريم فؤاد الذي حصد اللقب القاري الثاني مع الأهلي: "أولا لابد من القول إنني شعرت بصدمة كبيرة بعد إصابة علي معلول في لقاء الذهاب ولم أجرِ عملية الإحماء بسبب إصابة معلول التي شغلت تفكيري وكنت خائفا عليه كثيرا، دخلت مباشرة بعد ارتدائي القميص لأن الإصابة كانت مفاجئة، وفور نزولي لأرض الملعب أصبح تركيزي منصبا بالكامل على النجاح في مهمتي وأعتقد أني قمت بواجبي".
وتابع: "المدرب كولر أبلغني بأنني أديت بشكل جيد وقدمت مباراة جيدة في تونس، وعلي معلول منحني الكثير من النصائح قبل مباراة العودة حتى أتمكن من الظهور بأفضل أداء ممكن خلال المباراة، النجاح في النهائي كان جماعيا والأهم أننا توجنا باللقب في النهاية".
وكشف المدافع الذي ينتهي عقده مع الأهلي في 30 يونيو 2026 أنه تعرض لسوء معاملة من جانب مدربه السابق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الذي كان يقلل من قدراته ويؤكد عدم قناعته بمستواه ولكنه تمسك بالبقاء ورفض الرحيل على القلعة الحمراء وفق قوله.
وخاض كريم فؤاد خلال الموسم الحالي مع الأهلي 10 مباريات في الدوري و8 في دوري الأبطال بجانب 3 مقابلات في كأس العالم للأندية لنسخة 2023.