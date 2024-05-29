نجم الأهلي يعلق على جدل "ركلة جزاء" الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

كشف كريم فؤاد مدافع الأهلي المصري، المتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا، أن الترجي التونسي لم يكن يستحق ركلة جزاء خلال مباراة الإياب للدور النهائي السبت الماضي، على ستاد القاهرة وذلك في اللقطة التي تدخل فيها على لاعب الترجي أندريه بوكيا في آخر دقيقة من الوقت الرسمي للمباراة.

وكشف كريم فؤاد أن الجدل الدائر حول تلك اللقطة في وسائل الإعلام التونسية والعربية وحتى المصرية لا طائل منه، مضيفا في تصريحات تلفزيونية، "ليس هناك أي ركلة جزاء وكنت متأكدا من أن حكم المباراة سيعلن عن ركلة مرمى خلال التحامي مع أحد لاعبي الفريق التونسي؛ لأنني كنت واثقا من لمسي للكرة وليس لقدم اللاعب".

وقدم كريم فؤاد (25 عاما) أداء مميزا عندما عوض علي معلول في الدقائق الأولى من مباراة الذهاب أمام الترجي في ملعب رادس (0 ـ 0)، قبل أن يشارك في مباراة كاملة يوم السبت الماضي في موقعة الإياب التي حسمها فريق القلعة الحمراء بهدف روجي أهولو لاعب الترجي في مرمى فريقه منذ الدقيقة الرابعة.

وقال فؤاد، في تصريحات لبرنامج "الملعب" على قناة "أون تايم سبورت" المصرية، الثلاثاء: "قمت بالمهم في تلك اللقطة دون أن أرتكب ما يستوجب الإعلان عن ركلة جزاء".