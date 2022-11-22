منع مشجعين من دخول مباراة أمريكا ضد ويلز بسبب قبعات المثليين (فيديو)

رفض أمن ستاد أحمد بن علي دخول مجموعة من مشجعي منتخب ويلز للمدرجات؛ بسبب ارتدائهم قبعات عليها ألوان دعم المثليين.

ويظهر في الفيديو، الذي تم تداوله على الإنترنت بعد نشره في مواقع عالمية، الأمن الخاص في الملعب يبلغ المشجعة بعدم إمكانية دخولها الملعب بالقبعة.

واليوم الإثنين أيضا، تم منع أحد الصحفيين الإنجليز من دخول الملعب بسبب ارتداء قميص يحمل نفس الألوان.

وسبق أن طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم المنتخبات المشاركة في كأس العالم بالتوقف عن إعطاء الدروس الأخلاقية، كما رفض ارتداء منتخبات إنجلترا وويلز وأمريكا شارات دعم المثليين.

ولا تسمح قطر للمثليين برفع أعلامهم في الأماكن العامة ومنها الملاعب، كما لا تسمح بتناول الكحوليات داخل الملعب أيضا، وهو ما وافق عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".