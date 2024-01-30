5 عوامل ترجح كفة المنتخب السعودي أمام كوريا الجنوبية

يلعب المنتخب السعودي أمام نظيره كوريا الجنوبية في ثمن نهائي كأس آسيا المقامة حاليًا في قطر، على أمل خطف مقعد لمواجهة أستراليا في دور الربع النهائي.

المواجهة ستكون صعبة على الفريقين، لكن هناك عوامل عديدة قد ترجح كفة المنتخب السعودي لتحقيق الفوز الذي غاب عنه لسنوات طويلة أمام الخصم نفسه، دعونا نستعرضها فيما هو قادم:

ضعف الدفاع الكوري الجنوبي

يعاني المنتخب الكوري الجنوبي بشكل واضح خلال النسخة الجارية من كأس آسيا من ضعف كبير على المستوى الدفاعي لم يستطع حتى الآن حله بشكل قاطع.

كوريا التي كانت مرشحة للقب اهتزت شباكها في كل المباريات حتى تلك اللحظة، مرة أمام البحرين ومرتين أمام الأردن وثلاثًا أمام الفريق الذي غادر البطولة ماليزيا.

المثير أن ذلك العدد القابل للزيادة أمام السعودية كان من الممكن أن يكون أكبر أمام الأردن أو البحرين أو ماليزيا، فالثلاثي سويًا صنعوا 28 فرصة على مرمى رفاق سون هيونغ مين.