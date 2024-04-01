"لؤلؤة برشلونة" الذي حطم رقم لامين يامال

حطم غيلي فرنانديز رقمًا قياسيًّا وبات أصغر لاعب يظهر للمرة الأولى مع الفريق الرديف لبرشلونة، وهو الرقم الذي كان في يد لامين يامال نجم برشلونة.

ولامين يامال الذي سيبلغ 17 عامًا في الـ13 من أبريل الحالي انطلق بقوة غير عادية عندما كان عمره 15 عامًا فقط.

لكن أمس الأحد في مرافق أوساسونا تجاوز غيلي فرنانديز من برشلونة أحد أرقامه القياسية، وفاز برشلونة أتلتيك 3/2 على أوساسونا.

في الـ19 من سبتمبر لعب غيلي فرنانديز أولى دقائقه في دوري أبطال أوروبا للشباب بعد استبداله.