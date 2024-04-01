"لؤلؤة برشلونة" الذي حطم رقم لامين يامال
حطم غيلي فرنانديز رقمًا قياسيًّا وبات أصغر لاعب يظهر للمرة الأولى مع الفريق الرديف لبرشلونة، وهو الرقم الذي كان في يد لامين يامال نجم برشلونة.
ولامين يامال الذي سيبلغ 17 عامًا في الـ13 من أبريل الحالي انطلق بقوة غير عادية عندما كان عمره 15 عامًا فقط.
لكن أمس الأحد في مرافق أوساسونا تجاوز غيلي فرنانديز من برشلونة أحد أرقامه القياسية، وفاز برشلونة أتلتيك 3/2 على أوساسونا.
في الـ19 من سبتمبر لعب غيلي فرنانديز أولى دقائقه في دوري أبطال أوروبا للشباب بعد استبداله.
وسرعان ما لفت غيلي فرنانديز انتباه تشافي مدرب الفريق الأول الذي استدعاه للمرة الأولى في أكتوبر الماضي للتدرب، ثم كرر ذلك بضع مرات.
وأمس الأحد شارك غيلي فرنانديز في الدقيقة الـ80، وظهر للمرة الأولى مع الفريق الرديف لبرشلونة بعمر 15 عاما وتسعة أشهر و12 يومًا، بفارق 10 أيام عن لامين يامال الذي حصل على الرقم القياسي لأصغر لاعب كرة قدم يلعب مع الفريق الثاني لبرشلونة.
وشارك لامين للمرة الأولى مع برشلونة وكان عمره 15 عامًا وتسعة أشهر و23 يومًا.
وغيلي فرنانديز لاعب خط وسط يتمتع برؤية واسعة ويبرز أيضًا في توزيع التمريرات الحاسمة على زملائه.
وبحسب صحيفة "سبورت" يعتبر برشلونة أن غيلي فرنانديز هو اللاعب الأكثر موهبة في لاماسيا بعد لامين يامال، وسيبدأ قريبًا محادثات التجديد معه.
وأوضحت أن هناك الكثير من الأندية المهتمة بلاعب خط الوسط، الذي يعطي الأولوية للبقاء في برشلونة.