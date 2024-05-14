مبابي يثير غضب مسؤولي نادي برشلونة

أثارت موافقة حكومة إقليم مدريد في إسبانيا على قانون جديد يسمح بامتيازات ضريبية كبيرة للأجانب داخل إسبانيا، غضب مسؤولي نادي برشلونة الإسباني، وذلك بعد تزامن دخول هذا القانون حيز التنفيذ مع قدوم النجم الفرنسي كيليان مبابي، لتعزيز صفوف غريمهم الأزلي ريال مدريد.

وينص القاون الجديد، الذي أُطلق عليه "قانون مبابي"، على تقديم تسهيلات كبيرة في دفع الضرائب بالنسبة إلى الأجانب وذلك بتخفيض الرسوم المستوجبة عليهم إلى النصف تقريبا، مقارنة بما يدفعه الأجانب المقيمون في العاصمة الكتالونية، وذلك في وقت راجت معلومات في وسائل إعلام مقربة من نادي برشلونة بأن "فلورنتينو بيريز" رئيس ريال مدريد هو الذي يقف وراء فرض ذلك القانون، من أجل تسهيل انتقال مبابي إلى صفوف النادي الأبيض في الميركاتو الصيفي المقبل، مقابل حصوله على راتب سنوي أقل مما كان متفقا.

وقالت صحيفة "سبورت" (SPORT) الكتالونية المقربة من نادي برشلونة، إن الأخير سيجد صعوبة كبيرة في منافسة فريقي العاصمة؛ ريال مدريد وأتلتيكو مدريد خلال المواسم القادمة، خاصة أن "قانون مبابي"، وهو اسم غير رسمي تم إطلاقه على القانون الجديد، سيشجع اللاعبين على الانتقال إلى فريقي الريال وأتلتيكو، كخيار أول بدل التوقيع لنادي برشلونة.