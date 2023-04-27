ريال مدريد يبدأ اتصالاته لعودة زين الدين زيدان

ونشر موقع (Foot Mercato) الإيطالي تقريرًا قال فيه إن إدارة ريال مدريد أجرت بالفعل اتصالات مع زيدان بشأن إمكانية العودة قبل الموسم المقبل في حال رحيل أنشيلوتي.

زيدان البالغ من العمر 50 عاما قاد ريال مدريد كمدرب لفترتين منفصلتين، حيث قاد النادي إلى تحقيق ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا في فترته الأولى، إلى جانب العديد من الألقاب الأخرى، وفاز بلقب الدوري الإسباني في فترته الثانية.

إجمالاً، قاد زيدان ريال مدريد إلى ما يصل لـ11 لقباً في فترتين، قبل أن يبتعد في عام 2021.