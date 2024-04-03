رغم الاعتزال.. سيباستيان فيتل يفكر في العودة إلى فورمولا 1
قال سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات إنه يفكر في العودة إلى سباقات بطولة العالم لفورمولا 1 للسيارات مضيفا أنه يتحدث مع توتو فولف رئيس فريق مرسيدس وغيره.
وقال السائق الألماني المعتزل فيتل (36 عاما) لتلفزيون سكاي سبورتس اليوم الأربعاء إنه "من المحتمل" أن يوجد في السوق من أجل شغل مقعد في 2025.
وأضاف: "هذا محتمل لأنني ليس لدي سيارة (لا ينتمي لفريق)، ولكن السؤال هو، هل أسعى لذلك؟، أعتقد أن الأمر يتوقف على العرض ككل".
وأضاف: "اعتزلت فورمولا 1 ولم يكن ذلك بهدف العودة، لكنني قلت أيضا إنه لا يمكن معرفة ماذا سيحدث. لذلك أعتقد أن الأمر لا يزال قائما".
وأحرز فيتل ألقابه الأربعة في بطولة العالم مع فريق رد بول واعتزل في نهاية 2022 بعد موسمه الأخير مع أستون مارتن، وذلك بعد أن قضى ستة أعوام مع فيراري.
وسيكون لدى فريق مرسيدس مقعدا شاغرا في 2025، إذ سينضم لويس هاميلتون (39 عاما) بطل العالم سبع مرات، إلى فيراري بنهاية الموسم الجاري.
وكان آخر سائق ألماني لفريق مرسيدس هو نيكو روزبرغ الذي اعتزل بشكل مفاجئ عقب فوزه بلقب بطولة العالم في موسم 2016.