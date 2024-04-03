رغم الاعتزال.. سيباستيان فيتل يفكر في العودة إلى فورمولا 1

وقال السائق الألماني المعتزل فيتل (36 عاما) لتلفزيون سكاي سبورتس اليوم الأربعاء إنه "من المحتمل" أن يوجد في السوق من أجل شغل مقعد في 2025.

وأضاف: "هذا محتمل لأنني ليس لدي سيارة (لا ينتمي لفريق)، ولكن السؤال هو، هل أسعى لذلك؟، أعتقد أن الأمر يتوقف على العرض ككل".

وأضاف: "اعتزلت فورمولا 1 ولم يكن ذلك بهدف العودة، لكنني قلت أيضا إنه لا يمكن معرفة ماذا سيحدث. لذلك أعتقد أن الأمر لا يزال قائما".