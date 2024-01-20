مواجهات نارية للمنتخبات العربية.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
يترقب عشاق كرة القدم عدة مباريات نارية اليوم السبت على مستوى آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وتقام مباريات في كأس أفريقيا وكأس آسيا، والدوريات: الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني، وكأس فرنسا.
وفيما يلي مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة (بتوقيت مكة المكرمة):
كأس آسيا:
الأردن VS كوريا الجنوبية، الساعة 14:30 على قنوات beIN ASIAN CUP 1، وbeIN ASIAN CUP و2، وbeIN ASIAN CUP 3، وSSC1 HD، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD.
البحرين VS ماليزيا، 17:30، على قنوات beIN ASIAN CUP 1، وbeIN ASIAN CUP و2، وbeIN ASIAN CUP 3، وSSC1 HD، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD.
كأس أفريقيا:
الجزائر VS بوركينا فاسو، 17:00 على قنوات beIN Sports HD 1 Max، وbeIN Sports HD 2 Max، وbeIN Sports HD 3 Max.
موريتانيا VS أنغولا، 20:00، على قنوات beIN Sports HD 1 Max، وbeIN Sports HD 2 Max.
تونس VS مالي، 23:00 على قنوات beIN Sports HD 1 Max، وbeIN Sports HD 3 Max.
الدوري الإنجليزي:
آرسنال VS كريستال بالاس، 15:30، على قناة beIN Sports HD 1.
الدوري الإسباني:
فالنسيا VS أتلتيك بلباو، 20:30، على قناة beIN Sports HD 3.
الدوري الإيطالي:
روما VS فيرونا، 20:00 على قناة AD SPORTS Premium 1.
أودينيزي VS ميلان، 22:45، على قناة AD SPORTS Premium 1.
الدوري الألماني:
كولن VS بروسيا دورتموند، 17:30، على قناة beIN Sports HD 5.
لايبزيغ VS باير ليفركوزن، 20:30، على قناة beIN Sports HD 5.
كأس فرنسا:
أورليان VS باريس سان جيرمان، 22:45، على قناة beIN Sports 1 FR.