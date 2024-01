مواجهات نارية للمنتخبات العربية.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

كأس آسيا:

الأردن VS كوريا الجنوبية، الساعة 14:30 على قنوات beIN ASIAN CUP 1، وbeIN ASIAN CUP و2، وbeIN ASIAN CUP 3، وSSC1 HD، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD.

البحرين VS ماليزيا، 17:30، على قنوات beIN ASIAN CUP 1، وbeIN ASIAN CUP و2، وbeIN ASIAN CUP 3، وSSC1 HD، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD.

كأس أفريقيا:

الجزائر VS بوركينا فاسو، 17:00 على قنوات beIN Sports HD 1 Max، وbeIN Sports HD 2 Max، وbeIN Sports HD 3 Max.

موريتانيا VS أنغولا، 20:00، على قنوات beIN Sports HD 1 Max، وbeIN Sports HD 2 Max.

تونس VS مالي، 23:00 على قنوات beIN Sports HD 1 Max، وbeIN Sports HD 3 Max.