"أنا من مشجعي ميلان الكبار".. مبابي يثير قلق جماهير ريال مدريد (فيديو)

أثار كيليان مبابي، الذي أصبح لاعبا حرا بعد رحيله رسميا عن باريس سان جيرمان، قلق جماهير ريال مدريد، التي تمني نفسها بانضمام اللاعب لفريقها خلال الأيام المقبلة.

ورحل مبابي رسميا عن باريس سان جيرمان بعدما رفض تمديد تعاقده، وتربط التقارير الموثقة بانتقاله إلى ريال مدريد، إذ سيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة بعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين الريال وبروسيا دورتموند، الذي يقام يوم السبت المقبل.

وخلال حضور مبابي حفل "غلوبال سوكر" لتوزيع جوائز الأفضل في الدوري الإسباني، أجرى مقابلة مع سكاي سبورتس تطرق فيها إلى العديد من المواضيع، بما في ذلك مشاركته في بطولة أمم أوروبا، وباريس سان جيرمان، كما تحدث عن علاقته بنادي ميلان، الذي كان من مشجعيه منذ طفولته، قائلا: "لطالما قلت، إذا ذهبت إلى إيطاليا يومًا ما، فسأذهب إلى ميلان، أنا من مشجعي ميلان الكبار منذ أن كنت طفلاً، وأشاهد جميع مبارياتهم في الدوري الإيطالي، كل عائلتي من مشجعي ميلان المتحمسين".