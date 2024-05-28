"أنا من مشجعي ميلان الكبار".. مبابي يثير قلق جماهير ريال مدريد (فيديو)
أثار كيليان مبابي، الذي أصبح لاعبا حرا بعد رحيله رسميا عن باريس سان جيرمان، قلق جماهير ريال مدريد، التي تمني نفسها بانضمام اللاعب لفريقها خلال الأيام المقبلة.
ورحل مبابي رسميا عن باريس سان جيرمان بعدما رفض تمديد تعاقده، وتربط التقارير الموثقة بانتقاله إلى ريال مدريد، إذ سيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة بعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين الريال وبروسيا دورتموند، الذي يقام يوم السبت المقبل.
وخلال حضور مبابي حفل "غلوبال سوكر" لتوزيع جوائز الأفضل في الدوري الإسباني، أجرى مقابلة مع سكاي سبورتس تطرق فيها إلى العديد من المواضيع، بما في ذلك مشاركته في بطولة أمم أوروبا، وباريس سان جيرمان، كما تحدث عن علاقته بنادي ميلان، الذي كان من مشجعيه منذ طفولته، قائلا: "لطالما قلت، إذا ذهبت إلى إيطاليا يومًا ما، فسأذهب إلى ميلان، أنا من مشجعي ميلان الكبار منذ أن كنت طفلاً، وأشاهد جميع مبارياتهم في الدوري الإيطالي، كل عائلتي من مشجعي ميلان المتحمسين".
كما وجه مبابي الشكر لناديه السابق باريس سان جيرمان، قائلا: "أودّ أن أشكر جميع الأشخاص الذين يعملون هناك، لقد كانت فرصة رائعة، قضيتُ 7 سنوات في هذا النادي".
ويبلغ مبابي من العمر 25 عاما، ويجيد اللعب في مركز قلب الهجوم، وسيصبح لاعباً حراً اعتباراً من يوم 30 يونيو المقبل؛ موعد انتهاء عقده مع سان جيرمان.
ولعب مبابي بقميص باريس سان جيرمان في 308 مباريات في جميع المسابقات، سجل فيها 256 هدفاً، وصنع 108 لزملائه.
وحقق مبابي مع الباريسيين عدداً من الإنجازات المهمة، أبرزها تحقيق لقب الدوري الفرنسي 6 مرات.