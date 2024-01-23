تشخيص إصابة محمد الشناوي
قال محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، إن محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب، سيخضع لفحص طبي بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة مصر أمام الرأس الأخضر بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة في ساحل العاج.
وتعرض الشناوي للإصابة في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، أثناء تسجيل بريان تيشيرا هدف التعادل للرأس الأخضر، ليتم استبداله بالحارس البديل محمد أبو جبل.
وحسب بيان من المركز الإعلامي لمنتخب مصر، فإن "الشناوي تعرض لإصابة في الكتف، وستتحدد مدة غيابه بعد إجراء الفحص الطبي".
وتأهل منتخب مصر للدور السادس عشر بالتعادل 2-2 مع الرأس الأخضر، ليحتل المركز الثاني بثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات خلف الرأس الأخضر، التي ضمنت من قبل التأهل كمتصدرة للمجموعة، برصيد سبع نقاط.
ويمتلك منتخب مصر 4 حراس مرمى هم محمد الشناوي، ومحمد أبوجبل، وأحمد الشناوي، ومحمد صبحي.