تشخيص إصابة محمد الشناوي

قال محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، إن محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب، سيخضع لفحص طبي بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة مصر أمام الرأس الأخضر بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة في ساحل العاج.

وتعرض الشناوي للإصابة في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، أثناء تسجيل بريان تيشيرا هدف التعادل للرأس الأخضر، ليتم استبداله بالحارس البديل محمد أبو جبل.