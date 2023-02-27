كريستيانو رونالدو يطلب من النصر التعاقد مع لاعب يوفنتوس

وقال الموقع الإيطالي أن رونالدو يريد الاستمرار في تحقيق انتصارات في النصر، لذلك فهو يفكر في الذين رافقوه في فترة يوفنتوس والتي استمرت 3 سنوات.

وأشار الموقع إلى أن هناك لاعبان من يوفنتوس عقدهما على وشك الانتهاء ويرغب رونالدو في احتضانهما مرة أخرى في السعودية وهما الحارس كارلو بينسوليو وخوان كوادرادو.

وكانت قد ذكرت تقارير صحفية عن رغبة مسؤولي نادي النصر السعودي في التعاقد مع حارس أجنبي جديد عوضا عن الحارس الأرجنتيني أغوستين روسي، وأنهم يستهدفون التعاقد مع الحارس كارلو بنسوليو من يوفنتوس.

وينتهي عقد خوان كوادرادو، بعقد مع نادي يوفنتوس الإيطالي، فى يونيو 2023، حيث دخل اللاعب الفترة الحرة من عقده والتى تتيح له التوقيع لأي ناد دون الرجوع الى ناديه.