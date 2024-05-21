أجبره على مباراة فاصلة.. الزمالك يهزم الأهلي في ثاني مواجهات نهائي دوري اليد
اقتنص نادي الزمالك فوزًا ثمينًا على حساب الأهلي، بنتيجة (29-25)، في مباراة جمعتهما، اليوم الثلاثاء، ضمن سلسلة نهائي دوري المحترفين المصري لكرة اليد.
وكان الأهلي فاز على الزمالك، في المباراة الأولى بنتيجة (26-25)، قبل فوز الفريق الأبيض في المباراة الثانية، اليوم، ليلجأ الفريقان إلى مباراة فاصلة، لتحديد بطل دوري المحترفين 2023-2024، بنظام الـ"best of 3".
ويلتقي الأهلي والزمالك في المباراة الثالثة، يوم الجمعة المقبل، على أن يتوَّج الفائز بلقب دوري المحترفين هذا الموسم.
وحسم التعادل بنتيجة 14-14 الشوط الأول من مباراة الاهلي والزمالك على الرغم من تقدم الفريق الأحمر بفارق أكثر من نقطة طوال الدقائق الأولى.
وفي الشوط الثاني أنهى الزمالك المباراة بفارق 4 نقاط، لتأتي بنتيجة 29-25.