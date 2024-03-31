مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
يشهد عشاق كرة القدم حول العالم، اليوم الأحد، العديد من المباريات المثيرة، حيث يلاقي آرسنال نظيره مانشستر سيتي.
ويسعى الكبيرين آرسنال والسيتي للفوز بالمباراة لتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يريد الزمالك الفوز على مواطنه فيوتشر لوضع قدما في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.
مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة
الدوري الإنجليزي
ليفربول ضد برايتون - 4:00 - beIN SPORTS 1
مانشستر سيتي ضد لآرسنال - 6.30 مساء - beIN SPORTS 1
الكونفدرالية الأفريقية
الزمالك ضد فيوتشر - 10:00 مساء - beIN SPORTS 6
نهضة بركان ضد أبوسليم - 10:00 مساء - beIN SPORTS 2
الدوري الإسباني
فاييكانو ضد سيلتا فيغو - 3:00 ظهرا - beIN SPORTS 3
ريال بيتيس ضد جيرونا - 5.15 مساء - beIN SPORTS 3
سوسيداد ضد ألافيس - 7.30 مساء - beIN SPORTS 3
ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو - 10:00 مساء - beIN SPORTS 3
الدوري الفرنسي
نانت ضد نيس - 4:00 مساء - beIN SPORTS XTRA 1
مونبلييه ضد لو آفر - 4:00 عصرا - beIN SPORTS XTRA 3
ستاد رين ضد ستراسبورغ - 6:00 مساء - beIN SPORTS 4
باريس سان جيرمان - مارسيليا - 9.45 مساء - beIN SPORTS 1
الدوري الألماني
كولن ضد أوغسبورغ - 4.30 عصرا - beIN SPORTS 5
شتوتغارت ضد هايدنهايم - 6.30 مساء - beIN SPORTS 2
بوخوم ضد دارمشتات - 8.30 مساء - beIN SPORTS 5