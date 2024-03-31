مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يشهد عشاق كرة القدم حول العالم، اليوم الأحد، العديد من المباريات المثيرة، حيث يلاقي آرسنال نظيره مانشستر سيتي.

ويسعى الكبيرين آرسنال والسيتي للفوز بالمباراة لتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يريد الزمالك الفوز على مواطنه فيوتشر لوضع قدما في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد برايتون - 4:00 - beIN SPORTS 1

مانشستر سيتي ضد لآرسنال - 6.30 مساء - beIN SPORTS 1

الكونفدرالية الأفريقية

الزمالك ضد فيوتشر - 10:00 مساء - beIN SPORTS 6

نهضة بركان ضد أبوسليم - 10:00 مساء - beIN SPORTS 2