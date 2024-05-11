أسطورة الهلال يوجه اتهامات خطيرة للاعبي الاتحاد السعودي (فيديو)

شن أسطورة نادي الهلال "محمد الدعيع" هجوماً شديداً على لاعبي الاتحاد، بعد الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الفريق، أمس، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وخسر الاتحاد بقيادة الأرجنتيني مارسيلو غالاردو، مساء أمس الجمعة، أمام نظيره الاتفاق بنتيجة (5/0)، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري السعودي.

واتهم "الدعيع"، في تصريحات لبرنامج "دورينا غير"، بعض لاعبي الاتحاد بأنهم يدّعون الإصابة لعدم رغبتهم في المشاركة بالمباريات مع الفريق.

وأكمل حارس الهلال السابق قائلاً: "ما نراه في الاتحاد فوضى فنية، والإصابات لا يتحملها الجهازان الفني والإداري في الفريق، أين الجهاز الطبي المسؤول عن إصابات اللاعبين التي وصلت من 10 إلى 15 إصابة.

وتابع الدعيع هجومه على لاعبي الاتحاد: "أعتقد أن بعض اللاعبين حينما يرى الفريق مهزوزًا، يدّعي الإصابة للتهرب من المباريات، فنحن اللاعبين نعرف الخفايا، وجمهور ‎الاتحاد يجب أن يعرف الحقيقة، لا يمكن الضحك عليهم، ما نراه في الاتحاد فوضى فنية.

ويحتل الاتحاد حالياً المركز الخامس في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 50 نقطة، وبفارق 36 نقطة عن الهلال المتصدر.