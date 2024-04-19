يوسف بلايلي يعتذر لغادة محاط (صورة)

يذكر أن لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم قررت تغريم لاعب مولودية الجزائر يوسف بلايلي، بمبلغ 100 مليون سنتيم جزائري (نحو 7 آلاف دولار) بسبب طريقة احتجاجه العنيفة على حكمة مباراة ربع نهائي كأس الجمهورية بين فريقه مولودية الجزائر ووداد تلمسان، الأحد الماضي.

وتأهل المولودية، متصدر الدوري الجزائري للمحترفين، إلى نصف نهائي كأس الجزائر لكرة القدم عقب الفوز على وداد تلمسان (2 ـ 0) بفضل هدفي يوسف البلايلي، والإيفواري واتارا روماريك.

يشار إلى أن عقوبة يوسف البلايلي هي الثانية في رصيد اللاعب في ظرف شهر تقريبا بعدما قررت لجنة الانضباط في رابطة دوري المحترفين، في أوائل مارس، إيقاف اللاعب لستّ مباريات منها مباراتان مؤجلتا النفاذ، عقب طرده في المباراة التي خسرها فريقه أمام وفاق سطيف بهدف دون رد، كما تم تغريمه بـ700 دولار؛ بسبب السلوك غير الرياضي تجاه الحكام.