يوسف بلايلي يعتذر لغادة محاط (صورة)
اعتذر لاعب مولودية الجزائر يوسف بلايلي للحكمة غادة محاط، بعد التصرف الذي قام به تجاهها في مباراة فريقه أمام وداد تلمسان في دور الثمانية في كأس الجزائر، مطلع الأسبوع الحالي.
وخلال تنفيذ ركلة كرة ثابتة للمولودية غير يوسف بلايلي مكان الكرة لكن الحكم غادة محاط التي تدير أول مبارياتها في كأس الجزائر أشهرت في وجهه الورقة الصفراء، إلا أنه حاول منعها من ذلك ومسكها من يدها محاولا إثناءها عن إخراج الورقة، قبل أن يدخل في نقاش مع الحكمة.
واجتذبت لقطة احتجاج بلايلي على الحكمة اهتماما إعلاميا واسع النطاق.
وفي رسالة اعتذار نشرها عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" قال بلايلي: "الحكمة غادة محاط، أود أن أعتذر بشدة عن سلوكي خلال المباراة الأخيرة، أعلم أنني انجرفت في الضغط وعبرت عن إحباطي بشكل غير لائق تجاهك، وأدرك أن هذا لم يكن عادلا مني وأنا نادم بشدة على أفعالي".
وأضاف هدّاف مولودية الجزائر: "أدرك أنك بذلت قصارى جهدك لإدارة المباراة بشكل عادل ومحايد، وأؤكد لك أن رد فعلي لم يكن موجهًا إليك شخصيًّا."
يذكر أن لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم قررت تغريم لاعب مولودية الجزائر يوسف بلايلي، بمبلغ 100 مليون سنتيم جزائري (نحو 7 آلاف دولار) بسبب طريقة احتجاجه العنيفة على حكمة مباراة ربع نهائي كأس الجمهورية بين فريقه مولودية الجزائر ووداد تلمسان، الأحد الماضي.
وتأهل المولودية، متصدر الدوري الجزائري للمحترفين، إلى نصف نهائي كأس الجزائر لكرة القدم عقب الفوز على وداد تلمسان (2 ـ 0) بفضل هدفي يوسف البلايلي، والإيفواري واتارا روماريك.
يشار إلى أن عقوبة يوسف البلايلي هي الثانية في رصيد اللاعب في ظرف شهر تقريبا بعدما قررت لجنة الانضباط في رابطة دوري المحترفين، في أوائل مارس، إيقاف اللاعب لستّ مباريات منها مباراتان مؤجلتا النفاذ، عقب طرده في المباراة التي خسرها فريقه أمام وفاق سطيف بهدف دون رد، كما تم تغريمه بـ700 دولار؛ بسبب السلوك غير الرياضي تجاه الحكام.