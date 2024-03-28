تونس.. إيقاف مباراة بعد وفاة والد أحد اللاعبين على المدرجات

أعلن حكام مباراة ضمن مسابقة كأس تونس في الكرة الطائرة إيقافها بعد إعلان وفاة مشجع على المدرجات كان يتابع المباراة التي يشارك فيها إبنه.

وجمعت المباراة نادي حمام الأنف بنادي سعيدية سيدي بوسعيد في الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس، وخلال الشوط الثالث من المواجهة، أصيب أحد المشجعين على المدرجات بنوبة قلبية مفاجئة، ليتضح أنه والد اللاعب مراد بوكرومة، لاعب نادي حمام الأنف، قبل أن يلفظ أنفاسه على المدرجات ووسط صدمة اللاعبين والمسؤولين وعدد من المشجعين الذين هبوا لنجدته دون جدوى، وأمام مشهد محزن لإبنه الشاب.

واتخذ حكام المباراة فورا قرار إيقافها، فيما سارع لاعبو الفريقين إلى مواساة اللاعب مراد بوكرومة والإحاطة به بعد حالة الذهول والصدمة التي انتابته.

ونعى نادي حمام الأنف عبر حسابه على "فيسبوك" الراحل، قائلا إنه كان مسؤولا في فريق الكرة الطائرة بالنادي فضلا عن كونه مشجعا وفيا ودائما للفريق ووالد أحد أبرز اللاعبين.

وقال النادي إن المحب و المسيّر عبد الرؤوف بوكرومة، توفي على إثر نوبة قلبية مفاجئة وهو يتابع المباراة التي كان إبنه مراد يشارك فيها، وقد باءت للأسف كل محاولات إسعافه بالفشل حيث أكد أعوان الحماية المدنية وفاته في أجواء محزنة ومؤثرة للغاية، أدت بطبيعة الحال إلى إيقاف المباراة.