كشفت صحيفة "بيلد" عن تعرض حافلة ريال مدريد لحادث في ألمانيا، اليوم الإثنين، قبل مواجهة لايبزيغ غدا الثلاثاء.

ووفقا للصحيفة فقد تعرضت حافلة ريال مدريد لحادث، لكن لم يتم الإبلاغ عن أضرار كبيرة.

وأوضحت الصحيفة أنه بسبب الإضراب في مطار لايبزيغ، اضطر ريال مدريد لتغيير خططه، وهبطت طائرة الفريق في إرفورت، اليوم الإثنين.

وقالت إنه كان من المفترض أن تسلك حافلة الفريق وحافلة أخرى أسرع طريق إلى لايبزيغ، ولكن وقع حادث دون أن يبلغ عن أضرار.