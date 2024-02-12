تعرض حافلة ريال مدريد لحادث في ألمانيا
كشفت صحيفة "بيلد" عن تعرض حافلة ريال مدريد لحادث في ألمانيا، اليوم الإثنين، قبل مواجهة لايبزيغ غدا الثلاثاء.
ووفقا للصحيفة فقد تعرضت حافلة ريال مدريد لحادث، لكن لم يتم الإبلاغ عن أضرار كبيرة.
وأوضحت الصحيفة أنه بسبب الإضراب في مطار لايبزيغ، اضطر ريال مدريد لتغيير خططه، وهبطت طائرة الفريق في إرفورت، اليوم الإثنين.
وقالت إنه كان من المفترض أن تسلك حافلة الفريق وحافلة أخرى أسرع طريق إلى لايبزيغ، ولكن وقع حادث دون أن يبلغ عن أضرار.
وأفادت بأنه على الطريق السريع A4 بين إيشيلبورن ونهرا، اصطدمت سيارة تويوتا أفينسيس بيضاء بحافلة لاعبي ريال مدريد.
وتسبب ذلك في تعرض السيارة لأضرار تقدر بقيمة 3000 يورو، فيما لا يزال حجم الأضرار التي لحقت بحافلة ريال غير واضح.
وبعد توقف قصير سارت الرحلة مجددا.
ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد، غدا الثلاثاء، مع لايبزيغ في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على أن تقام مباراة الإياب في سانتياغو برنابيو يوم 6 مارس.