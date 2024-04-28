حسنية أغادير يوقف انتصارات الجيش الملكي ويضمن البقاء بالدوري المغربي

أنهى حسنية أغادير سلسلة انتصارات الجيش الملكي حامل اللقب وصاحب الصدارة السبت عندما فاز عليه (2 ـ 1) ليضمن رسميا البقاء في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم.

وبفوزه السابع هذا الموسم رفع حسنية أغادير رصيده إلى 30 نقطة في المركز العاشر ليضمن البقاء بالدوري الممتاز، وفي المقابل، ورغم الخسارة حافظ الجيش الملكي على الصدارة برصيد 64 نقطة متقدما بأربع نقاط عن نادي الرجاء الذي تأجلت مباراته مع نهضة بركان بسبب مشاركة الأخير في كأس الكنفدرالية.

وباغت حسنية أغادير ضيفه بهدف مبكر بعد مرور ثلاث دقائق عن طريق جلال طشطاش بعد تمريرة عرضية من جمال الشماخ من الجهة اليسرى، قبل أن يدرك الجيش الملكي التعادل في الدقيقة 11 عن طريق العربي الناجي بعد خطأ من الحارس المهدي الجرباوي.

وبينما كان الجيش الملكي، الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع حاتم الصوابي، يضغط من أجل تسجيل هدف الفوز، استعاد حسنية أغادير تقدمه في الدقيقة 69 بضربة رأس من عبد الله بوخنفر.