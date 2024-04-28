حسنية أغادير يوقف انتصارات الجيش الملكي ويضمن البقاء بالدوري المغربي
أنهى حسنية أغادير سلسلة انتصارات الجيش الملكي حامل اللقب وصاحب الصدارة السبت عندما فاز عليه (2 ـ 1) ليضمن رسميا البقاء في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم.
وبفوزه السابع هذا الموسم رفع حسنية أغادير رصيده إلى 30 نقطة في المركز العاشر ليضمن البقاء بالدوري الممتاز، وفي المقابل، ورغم الخسارة حافظ الجيش الملكي على الصدارة برصيد 64 نقطة متقدما بأربع نقاط عن نادي الرجاء الذي تأجلت مباراته مع نهضة بركان بسبب مشاركة الأخير في كأس الكنفدرالية.
وباغت حسنية أغادير ضيفه بهدف مبكر بعد مرور ثلاث دقائق عن طريق جلال طشطاش بعد تمريرة عرضية من جمال الشماخ من الجهة اليسرى، قبل أن يدرك الجيش الملكي التعادل في الدقيقة 11 عن طريق العربي الناجي بعد خطأ من الحارس المهدي الجرباوي.
وبينما كان الجيش الملكي، الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع حاتم الصوابي، يضغط من أجل تسجيل هدف الفوز، استعاد حسنية أغادير تقدمه في الدقيقة 69 بضربة رأس من عبد الله بوخنفر.
وفي وقت سابق، سجل اتحاد تواركة هدفا في كل شوط ليفوز (2 ـ0) على مضيفه شباب المحمدية ضمن الجولة 27 من المسابقة.
وبهذا الفوز العاشر هذا الموسم ارتقى اتحاد تواركة إلى المركز السادس رافعا رصيده إلى 37 نقطة بينما تلقى شباب المحمدية الهزيمة 15 ليظل في المركز 14 برصيد 24 نقطة.
وكان اتحاد تواركة الطرف الأفضل في الشوط الأول إذ أتيحت للاعبيه عدة فرص سانحة للتسجيل، وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول تقدم اتحاد تواركة بهدف على إثر تسديدة قوية من الضحاك من زاوية ضيقة بعد تمريرة بينية من أيمن ديراني.
وأضاف اتحاد تواركة الهدف الثاني قبل أربع دقائق من النهاية بواسطة البديل محمد يسير زبيري بحركة بهلوانية بعدما ارتدت الكرة من الحارس.
وأنهى كل فريق المباراة بعشرة لاعبين في الدقيقة 90 بعد طرد أسامة نور الدين من شباب المحمدية وأشرف بركي من اتحاد تواركة.