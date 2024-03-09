تفاصيل مثيرة.. برشلونة يمنع سان جيرمان من تعويض مبابي

وأكدت الصحيفة، أن هذا الرقم "فلكي" بالنسبة للاعب صبي يبلغ من العمر 16 عامًا فقط، وحال تمت الصفقة سيكون ثاني أغلى انتقال في تاريخ كرة القدم.

ودفع باريس سان جيرمان 222 مليون يورو وهي قيمة فسخ عقد نيمار مع برشلونة في 2017 وبات البرازيلي أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وأضافت "ماركا" أن برشلونة يعرف اهتمام باريس سان جيرمان بلامين يامال، والمبلغ الذي على استعداد لدفعه مقابل ضم اللاعب.

وبيّنت أن هذا أحد الأسباب التي دفعت خورخي مينديز إلى السفر إلى برشلونة هذا الأسبوع، للقاء رئيس برشلونة خوان لابورتا.

وأبلغ الوكيل الشهير لابورتا باهتمام باريس سان جيرمان بالتعاقد مع لامين يامال، رغم أن إدارة برشلونة كانت على علم بهذا الاهتمام.