تفاصيل مثيرة.. برشلونة يمنع سان جيرمان من تعويض مبابي
ذكرت صحيفة "ماركا" أن باريس سان جيرمان على استعداد لبذل قصارى جهده لتقليل الأضرار الناجمة عن رحيل مبابي إلى ريال مدريد.
ومن المرجح أن ينضم مبابي البالغ من العمر 25 عاما لريال مدريد، ولذلك بدأ رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي العمل على العثور على لاعب يمكنه إعادة الأمل للنادي.
وغادر ميسي ونيمار باريس سان جيرمان الصيف الماضي، وسيتبعهما مبابي بعد أشهر.
وبحسب "ماركا" فإن اللاعب الذي اختاره باريس سان جيرمان ليحل محل مبابي هو لامين يامال نجم برشلونة الشاب.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان على استعداد لدفع 200 مليون يورو مقابل التعاقد مع لامين يامال البالغ من العمر 16 عاما.
وأكدت الصحيفة، أن هذا الرقم "فلكي" بالنسبة للاعب صبي يبلغ من العمر 16 عامًا فقط، وحال تمت الصفقة سيكون ثاني أغلى انتقال في تاريخ كرة القدم.
ودفع باريس سان جيرمان 222 مليون يورو وهي قيمة فسخ عقد نيمار مع برشلونة في 2017 وبات البرازيلي أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.
وأضافت "ماركا" أن برشلونة يعرف اهتمام باريس سان جيرمان بلامين يامال، والمبلغ الذي على استعداد لدفعه مقابل ضم اللاعب.
وبيّنت أن هذا أحد الأسباب التي دفعت خورخي مينديز إلى السفر إلى برشلونة هذا الأسبوع، للقاء رئيس برشلونة خوان لابورتا.
وأبلغ الوكيل الشهير لابورتا باهتمام باريس سان جيرمان بالتعاقد مع لامين يامال، رغم أن إدارة برشلونة كانت على علم بهذا الاهتمام.
يشار إلى أن عقد لامين يامال مع برشلونة ينتهي في يونيو 2026، بعدما جدد عقده في أكتوبر الماضي.
وكانت إجابة برشلونة عن اهتمام باريس سان جيرمان أن لامين يامال ليس للبيع، وترى فيه إدارة البلوغرانا أنه أعظم شيء اكتشفته "لامسيا" بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي.
مشاكل اقتصادية
وأوضحت "ماركا" أنه مع ذلك، فإن برشلونة يعاني العديد من المشاكل مع فاتورة الرواتب، ولا توجد طريقة لحل الأزمة التي تكبل النادي عندما يتعلق الأمر بالتعاقد مع لاعبين جدد.
وقالت الصحيفة: "بيع لامين يامال مقابل 200 مليون سيكون حلا فوريا، سيكون للنادي القدرة على التوقيع بقاعدة واحد مقابل واحد".
المشروع الرياضي ينتصر
ومع ذلك، فإن برشلونة لن يبيع لامين يامال؛ لأنه لا يريد حلا قصير المدى، علاوة على ذلك، سيكون من الصعب جدًا شرح بيع لاعب "جوهرة" للجماهير.
ضمانة للمستقبل
ويرى برشلونة أن رونالد أراوخو، وغافي، وبيدري، وكوبارسي، وأليخاندرو بالدي، وفيرمين لوبيز، وقبلهم لامين يامال، يمثلون ضمانة للمستقبل الذي يجب أن يرتكز عليه برشلونة الجديد.
ويعلم لابورتا أن الـ200 مليون يورو ستريحه كثيرًا ماليًا، لكن على المستوى الرياضي سيكون خطأ تاريخيًا.
ولهذا السبب وضع برشلونة مليار يورو كقيمة فسخ عقد لامين يامال، لمنع اللاعب من الرحيل كما فعل نيمار في 2017.