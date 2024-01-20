تأكيد جديد على انتقال مورينيو للدوري السعودي
نقلت صحيفة "الرياضية" عن مصدر رسمي في نادي الشباب أن لديه موافقة رسمية من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لتدريب الفريق.
وبحسب الصحيفة، أكد المصدر أن الشباب أرسل موافقة مورينيو إلى لجنة الاستقطاب وينتظر الضوء الأخضر خلال الأسبوع الجاري لإتمام التعاقد أو الرفض، قبل انطلاق معسكره الشتوي في أبوظبي.
وكانت صحيفة "ميرور" قد كشفت أن مورينيو، البالغ من العمر 60 عاما، توصل إلى اتفاق شفهي ليصبح المدير الفني الجديد لنادي الشباب.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن مورينيو في طريقه لتدريب الشباب، وأوضحت أنه عقد اجتماعًا مع دومينيكو تيتي المدير الرياضي للشباب، يوم الخميس، وتم التوصل إلى اتفاق ليصبح المدير الفني الجديد للنادي.
وتوقعت أن يصل مورينيو إلى السعودية في الأيام المقبلة إذا تمكن من إتمام الصفقة.
وأُقيل مورينيو من تدريب روما قبل أيام، وخلال الفترة التي قضاها في الفريق الإيطالي، تحدث مورينيو - مرارًا وتكرارًا - عن احتمالية التدريب في الدوري السعودي يومًا ما.
ويملك مورينيو مسيرة تدريبية مميزة، فقد درّب ريال مدريد وإنتر ميلان وروما وتشيلسي ومانشستر يونايتد وبورتو.
وبشأن الصفقات الشتوية، أكد المصدر توصل الشباب لاتفاق مع المهاجم الإيطالي بوليتانو لاعب نابولي ووكيل أعماله، وينتظر الموافقة، ويتوقف الأمر على قبول دي لورينتس رئيس نابولي.
كما تنتظر إدارة الشباب الانتهاء من الإجراءات الشكلية لضم البرازيلي مارسيلو غروهي، حارس الاتحاد، بعد موافقة ناديه على إعارته خلال الانتقالات الشتوية الحالية.
وفي الموسم الحالي، تعاقب على تدريب الشباب الهولندي مارسيل كايزر، والأرجنتيني خوان براون، والكرواتي إيغور بيسكان.
ويحتل الشباب المركز الـ11 في الدوري السعودي، وحصد 21 نقطة فقط من 19 مباراة.