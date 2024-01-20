تأكيد جديد على انتقال مورينيو للدوري السعودي

وأكدت الصحيفة البريطانية أن مورينيو في طريقه لتدريب الشباب، وأوضحت أنه عقد اجتماعًا مع دومينيكو تيتي المدير الرياضي للشباب، يوم الخميس، وتم التوصل إلى اتفاق ليصبح المدير الفني الجديد للنادي.

وتوقعت أن يصل مورينيو إلى السعودية في الأيام المقبلة إذا تمكن من إتمام الصفقة.

وأُقيل مورينيو من تدريب روما قبل أيام، وخلال الفترة التي قضاها في الفريق الإيطالي، تحدث مورينيو - مرارًا وتكرارًا - عن احتمالية التدريب في الدوري السعودي يومًا ما.

ويملك مورينيو مسيرة تدريبية مميزة، فقد درّب ريال مدريد وإنتر ميلان وروما وتشيلسي ومانشستر يونايتد وبورتو.