عثمان ديمبلي كان متأكدًا من إقصاء برشلونة (صورة)

يبدو أن عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان، كان يمتلك إيمانًا قويًّا بالفعل قاد به فريقه لإقصاء برشلونة من دوري أبطال أوروبا، والتأهل لنصف نهائي البطولة بريمونتادا مذهلة.

ونجح المهاجم الفرنسي في تسجيل هدف في جولة الإياب، مثلما فعل ذهابًا، ليقود فريقه للفوز على البارسا 4-1، معوضًا خسارته 2-3 في المباراة الماضية.

وكشف الممثل الكوميدي الفرنسي مالك بن طلحة، والذي يعد أحد مشجعي باريس سان جيرمان ويتم مشاهدته بشكل دائم في ملعب "حديقة الأمراء"، عن صورة لمحادثة جرت بينه وبين ديمبلي قبل المباراة، يؤكد من خلالها اللاعب أن فريقه سيفعلها ويتأهل من بوابة برشلونة.

وقال ديمبلي وفقًا للمحادثة التي نشرها بن طلحة "سنفعل بهم الشيء ذاته" و"لا داعي للقلق" و"الجميع يعتقد أننا ميتون" و"سنفعل كل ما يلزم".