عثمان ديمبلي كان متأكدًا من إقصاء برشلونة (صورة)
يبدو أن عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان، كان يمتلك إيمانًا قويًّا بالفعل قاد به فريقه لإقصاء برشلونة من دوري أبطال أوروبا، والتأهل لنصف نهائي البطولة بريمونتادا مذهلة.
ونجح المهاجم الفرنسي في تسجيل هدف في جولة الإياب، مثلما فعل ذهابًا، ليقود فريقه للفوز على البارسا 4-1، معوضًا خسارته 2-3 في المباراة الماضية.
وكشف الممثل الكوميدي الفرنسي مالك بن طلحة، والذي يعد أحد مشجعي باريس سان جيرمان ويتم مشاهدته بشكل دائم في ملعب "حديقة الأمراء"، عن صورة لمحادثة جرت بينه وبين ديمبلي قبل المباراة، يؤكد من خلالها اللاعب أن فريقه سيفعلها ويتأهل من بوابة برشلونة.
وقال ديمبلي وفقًا للمحادثة التي نشرها بن طلحة "سنفعل بهم الشيء ذاته" و"لا داعي للقلق" و"الجميع يعتقد أننا ميتون" و"سنفعل كل ما يلزم".
تصريحات ديمبلي
من جانبه، قال ديمبلي عقب اللقاء: "لقد كانت مباراة صعبة للغاية، خسرنا مباراة الذهاب (3-2)، لكن الفريق كان جيدًا للغاية أمس، واستحققنا الفوز.. كان الفريق في غاية التركيز منذ الدقيقة الأولى وحتى النهاية".
وأضاف: "برشلونة ناد عريق، أنا أحبه، وأنا سعيد للغاية في باريس وتأهلنا للدور قبل النهائي، أما بخصوص صافرات الاستهجان فهو أمر عادي في ملاعب كرة القدم".
وتابع: "لن أغير طريقة لعبي بسبب صافرات الاستهجان بل حافظت على تركيزي وبذلت كل ما في وسعي، وسجلت هدفًا وتسببت في ركلة جزاء، فأنا سعيد بأدائي".
وأتم: "التأهل لنصف النهائي إنجاز كبير، وسنبذل قصارى جهدنا للصعود للمباراة النهائية، ولكن علينا أن نتعافى بشكل جيد".
وضرب سان جيرمان موعدًا من أجل مقعد في النهائي مع بروسيا دورتموند الألماني الذي أطاح بفريق إسباني آخر، أتلتيكو مدريد، بالفوز عليه في ألمانيا (4-2)، والتأهل بإجمالي المباراتين (5-4).