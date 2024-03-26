رسالة مؤثرة من نجم مانشستر يونايتد لفينيسيوس جونيور

لا تزال رسائل الدعم والمساندة تنهال على النجم البرازيلي ومهاجم ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور، الذي استأثر بالأضواء خلال الفترة الماضية، بعدما كان هدفا لحملات إساءة عنصرية من قبل مشجعي الأندية المنافسة للفريق الملكي في الدوري الإسباني.

ووجه نجم منتخب فرنسا ومدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي، رافائيل فاران، رسالة دعم مؤثرة لصديقه وزميله السابق في "الميرينغي" جونيور فينيسيوس؛ للتعبير عن دعمه الكبير حيال الهجمات العنصرية التي كان ضحية لها في المباريات الأخيرة.

وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، وجه فاران كلمات إلى جونيور قائلا: "أنت قوي، أنت فينيسيوس المميز والاستثنائي، أحلامك وإلهاماتك أقوى من كل الكلمات التي يمكن توجيهها ضدك لمحاولة الإساءة إليك"