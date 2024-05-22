رحل عن ناديه الإنجليزي.. مرشح جديد لخلافة غاياردو في الاتحاد السعودي
كشفت تقارير إخبارية سعودية أن نادي الاتحاد، خامس الدوري السعودي للمحترفين، وضع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ضمن لائحة اهتماماته في سعيه للتعاقد مع مدرب جديد خلال الموسم المقبل.
وتتجه إدارة نادي الاتحاد إلى الاستغناء عن خدمات الأرجنتيني مارسيلو غاياردو بعد أقل من عام على توليه مهمة تدريب "العميد"، خلفا للبرتغالي نونو سانتا، وذلك في نوفمبر 2023.
وعجز النجم الأرجنتيني السابق عن انتشال نادي الاتحاد من أزمة النتائج، إذ فشل رفاق كريم بنزيما في ضمان مركز ضمن الرباعي الأول لدوري روشن السعودي للمحترفين، ليتخلى عن لقبه، كما غادر سباق كأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر السعودي .
وقالت بعض التقارير القريبة من نادي الاتحاد إن إدارة النادي وضعت ماوريسيو بوكيتينو ضمن اهتماماتها بعد إعلان رحيله عن تشيلسي، الأسبوع الجاري.
وأعلن نادي تشيلسي رسميًا رحيل ماوريسيو بوكيتينو عن منصبه كمدرب للفريق بالتراضي بين الطرفين، بعد موسم واحد في تدريب النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وانضم بوكيتينو إلى تشيلسي، قبل موسم 2023-2024، عندما حل مكان المدرب المؤقت فرانك لامبارد، إذ كان المالكان الجديدان للنادي تود بولي، ومجموعة كليرليك كابيتال، يتطلعان إلى إنعاش الأجواء في ستامفورد بريدج بعد احتلال الفريق المركز الـ 12 في الموسم السابق.