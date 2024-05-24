رسميًا.. ميلان يعلن رحيل بيولي

أعلن نادي ميلان الإيطالي الانفصال عن مدربه ستيفانو بيولي بالتراضي بين الطرفين.

وقال النادي الإيطالي في بيان :"يعلن نادي ميلان الإيطالي وستيفانو بيولي أنهما لن يستمرا معًا الموسم المقبل بهدف قطع العلاقة المهنية التي تربطهما منذ أكتوبر 2019".

وتابع النادي في بيانه :"يشكر ميلان بمودة ستيفانو بيولي، وجميع موظفيه، لقيادة الفريق الأول في هذه السنوات الخمس، والحصول على الدوري الإيطالي الذي لا يُنسى ولإعادتهم ميلان بشكل دائم إلى أهم المسابقات الأوروبية".

وتابع ميلان :"تمكن ستيفانو، باحترافيته وإنسانيته، من تعزيز الفريق، وتجسيد القيم الأساسية للنادي منذ اليوم الأول".

وعلق بيولي وفقًا لموقع النادي على الإنترنت :"شكرًا ميلان على إتاحة الفرصة لي لأكون جزءًا من تاريخ هذا النادي المجيد، وأعرب عن امتناني العميق للمالكين والمديرين والفريق والموظفين".

وأتم :" أوجه شكرًا خاصًا إلى العديد من المشجعين الذين دعموا ميلان في السنوات الأخيرة، مما يدل على الارتباط غير المشروط".

وأنهى ميلان الذي سبق له الفوز بلقب الدوري الإيطالي 19 مرة الموسم الحالي في المركز الثاني متخلفا بفارق كبير عن جاره البطل إنتر ميلان كما قدم أداء باهتا في دوري أبطال أوروبا وكأس إيطاليا.