توماس باخ يتعهد بدعوة رياضيين فلسطينيين للمشاركة في أولمبياد باريس

توقع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية مشاركة رياضيين فلسطينيين في أولمبياد باريس الصيف المقبل.

وقال الألماني توماس باخ: "تعهّدنا بوضوح بأنه إذا لم يتأهل أي رياضي خلال المنافسات، فستستفيد اللجنة الأولمبية الفلسطينية من بطاقات دعوة، على غرار أي لجنة أولمبية وطنية لم يتأهل رياضيوها (عبر التصفيات)".

وأجاب باخ عن عدد هذه الدعوات: "بين ست وثماني دعوات"، حسب نتائج التصفيات (لا تزال مستمرّة في عدد من المسابقات).

وتابع: "منذ بدء الحرب على غزة دعمنا الرياضيين بأشكال مختلفة، للسماح لهم بالمشاركة في التصفيات ومواصلة التدريبات".

وأشار باخ البالغ من العمر 70 عاما إلى أن اللجنة الأولمبية الفلسطينية والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يواصلان نشر الأضرار التي نجمت عن قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.