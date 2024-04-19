غوارديولا يمتدح ريال مدريد عقب موقعة ربع نهائي دوري الأبطال

أشاد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بأداء ريال مدريد، مؤكدا أن "الفريق الملكي يملك مجموعة لا تصدق من اللاعبين الذين استطاعوا إحداث الفارق"، وذلك في معرض حديثه عن مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي غادر على إثرها فريقه السباق بعد الخسارة بركلات الترجيح (4 ـ3).

وفي رده على سؤال وجهه الصحفيون، الجمعة، حول إذا ما كان المدرب المتوج بدوري الأبطال 2023، يعتقد أن فريقه بدأ المباراة بشكل بطيء بعض الشيء حتى سجل ريال مدريد هدفه الأول، قال بيب غوارديولا: "هل تعرف الفريق الذي كنا نواجهه؟ هل كنت تتوقع أن ريال مدريد لن يمتلك الكرة أو يخلق الفرص أو لا يملك الفرص لفعل هذا؟ إنهم فريق لا يصدق".

وامتدح مدرب السيتي أداء ريال مدريد بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قائلا إن الخصم دافع بعمق لمحاولة تضييق المساحة وتقليل الفرص.

وفشل مانشستر سيتي، حامل اللقب، الأربعاء في الوصول للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام ريال مدريد بركلات الترجيح (4-3)، عقب التعادل بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (4-4).

وعقب نهاية المباراة قال غوارديولا: "أهنئ ريال مدريد على التأهل، أنا لست نادمًا على أي شيء، لقد لعبنا بشكل جيد. لسوء الحظ لم نتمكن من الفوز، الآن ريال مدريد سيذهب إلى نصف النهائي لكن نحن لا".

وتابع: "لقد أخبرني كرويف يومًا ما أن الحظ غير موجود وأنا أتفق معه. كان يمكننا أن نكون أفضل"، وذلك في رده على الآراء القائلة إن زملاء المدافع أنطونيو روديغر تأهلوا بالحظ.

ويلتقي مانشستر سيتي، السبت، مع تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بهدف إنقاذ لقب جديد بعد ضياع دوري الأبطال.