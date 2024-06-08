صفقة هجومية غريبة في برشلونة

وفي حال رحيل فيتور روكي، سيكون مايورال (27 عاما) واحدا من تعاقدات الفريق الكتالوني بعد أن برز بشكل لافت خلال الموسم الماضي (2023 ـ 2024) مع خيتافي.

وسجل 15 هدفا في 27 مباراة، فيما حرمته إصابة في الغضروف المفصلي من خوض الجزء الأخير من الدوري والانضمام لمنتخب إسبانيا في بطولة أوروبا "يورو 2024"، بعد أن كان ضمن القائمة الأولية للمدرب لويس دي لا فوينتي.

لكن على الرغم من كل تلك المؤشرات، بدا اهتمام نادي برشلونة بمايورال مصدر غرابة للكثير من المتابعين خصوصا أنه لا يملك المواصفات الهجومية التي يبحث عنها النادي، ولا يرتقي لرغبة خوان لابورتا ومديره الرياضي ديكو في إعادة التوهج للبارسا والمراهنة على لقب الليغا ودوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وانتقل مايورال الذي ينتهي عقده عام 2027، إلى خيتافي قادما من ريال مدريد في مقابل 10 ملايين يورو، وبات أغلى صفقة في تاريخ نادي خيتافي، أحد أندية العاصمة مدريد في مسابقة الليغا.