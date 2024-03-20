نيمار يوجه رسالة تفاؤل لجماهير الهلال خلال مرحلة تأهيله (صور)

حرص البرازيلي نيمار دا سيلفا، على إيصال رسالة طمأنة لجماهير الهلال السعودي، بعد كشفه عن آخر التطورات الخاصة بمرحلة تأهيله التي يقضيها حاليًّا في البرازيل.

ورحل نيمار عن باريس سان جيرمان إلى الهلال في فترة الانتقالات الأوروبية الأخيرة، ووقع عقدًا لمدة عامين مع النادي السعودي، وحتى تعرضه للإصابة في مباراة أوروغواي في التصفيات، كان نيمار لعب خمس مباريات فقط وسجل هدفًا واحدًا للهلال.

وغادر نيمار إلى البرازيل لاستكمال برنامجه التأهيلي، تحت إشراف ومتابعة الجهازين الطبي لفريقه، ومنتخب البرازيل.

ونشر نيمار صورًا عبر حسابه على منصة "إكس"، ظهر خلالها وهو يؤدي التمارين الرياضية بكل قوة، واضعًا بجانبها إيموجي للنيران، في إشارة لاستعادة حماسه الكبير ورغبته في استعادة مستواه.