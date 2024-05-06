بسبب اللاعبين الأجانب.. الصفاقسي يتقدم بشكوى ضد الترجي التونسي

كشفت تقارير إعلامية أن نادي الصفاقسي التونسي قدّم شكوى ضد نظيره الترجي بسبب عدد اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق خلال المباراة التي جمعت بينهما مؤخرا في الدوري التونسي.

وكان الترجي والصفاقسي تعادلا بهدف لمثله، يوم الأربعاء الماضي، في الجولة الخامسة من مرحلة حسم اللقب في الدوري المحلي.

وجاء الاحتجاج الرسمي الذي تقدم به الصفاقسي، متهما الترجي بمخالفة اللوائح بإشراك عدد أكبر من الأجانب في اللقاء، وبالتالي المطالبة بنقاط اللقاء.

وتنص لوائح الدوري التونسي على إلزامية مشاركة 7 لاعبين توانسة في التشكيل الأساسي، والسماح بتواجد 4 أجانب فقط لكل فريق داخل الملعب.