بسبب اللاعبين الأجانب.. الصفاقسي يتقدم بشكوى ضد الترجي التونسي
كشفت تقارير إعلامية أن نادي الصفاقسي التونسي قدّم شكوى ضد نظيره الترجي بسبب عدد اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق خلال المباراة التي جمعت بينهما مؤخرا في الدوري التونسي.
وكان الترجي والصفاقسي تعادلا بهدف لمثله، يوم الأربعاء الماضي، في الجولة الخامسة من مرحلة حسم اللقب في الدوري المحلي.
وجاء الاحتجاج الرسمي الذي تقدم به الصفاقسي، متهما الترجي بمخالفة اللوائح بإشراك عدد أكبر من الأجانب في اللقاء، وبالتالي المطالبة بنقاط اللقاء.
وتنص لوائح الدوري التونسي على إلزامية مشاركة 7 لاعبين توانسة في التشكيل الأساسي، والسماح بتواجد 4 أجانب فقط لكل فريق داخل الملعب.
وبدأ الترجي المباراة بتشكيل أساسي مكون من 7 لاعبين تونسيين، بجانب رباعي أجنبي (الجزائري محمد أمين توغاي، والتوغولي روجر أهولو، والثنائي البرازيلي يان ساس، ورودريغو رودريغيز).
وشهدت المباراة طرد روجر أهولو في الدقيقة 44، وتم تعويض النقص العددي بإخراج التونسي أسمة بوقرة ودخول الجزائري حسام الدين غشة، ليصبح عدد اللاعبين المحليين على أرض الملعب 6 فقط بدلا من 7.
ووفقا لما ذكرته إذاعة "ديوان إف إم"، فإن إدارة الصفاقسي قررت تقديم شكوى رسمية ضد الترجي بسبب مخالفة اللوائح.
وأوضح الصفاقسي في شكواه أن المخالفة استمرت 30 دقيقة تقريبا منذ إجراء التبديل في الدقيقة 61 حتى نهاية اللقاء، حيث إن الخطأ الذي وقع فيه الترجي كون اللاعب الذي طرد هو لاعب أجنبي ورغم ذلك تناسى مسؤولو الترجي ذلك وأقحموا لاعبا أجنبيا آخر (حسام غشة) في الشوط الثاني، وأصبح الفريق يلعب بـ6 لاعبين تونسيين على أرضية الميدان.
ونقلت الإذاعة تصريحات على لسان جوهر العذار، المتحدث الرسمي باسم الصفاقسي، مؤكدا تقديمه الشكوى الرسمية في انتظار البت فيه من قبل مكتب اتحاد الكرة التونسي.
وردَّ الترجي على اعتراض الصفاقسي والمطالبة بنقاط المباراة، مستندا على أحد بنود اللائحة الذي ينص على إلغاء شرط تواجد 7 لاعبين توانسة داخل الملعب، حال لعب الفريق منقوصا في حالة الطرد.
وينتظر الترجي التونسي قرار لجنة المسابقات بشأن شكوى الصفاقسي، حيث يرى النادي أن موقفه قانوني.
وسيلعب الترجي مباراته المقبلة ضد النجم الساحلي يوم 12 مايو.
يذكر أن الترجي يستعد حاليا لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يقام لقاء الذهاب بين الفريقين في تونس، يوم السبت الموافق 18 مايو الحالي، فيما يُلعب الإياب في القاهرة، يوم 25 من نفس الشهر.