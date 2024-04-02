سر "العناق الإنساني" بعد هدف نجم ريال مدريد

وسجل رودريغو هدفا في كل شوط ليقود ريال مدريد للفوز 2-صفر على ضيفه أتليتك بلباو، ليعزز صدارته لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

افتتح رودريغو التسجيل بعد ثماني دقائق من البداية عندما أطلق تسديدة قوية بهدوء من عند حافة منطقة الجزاء استقرت في الزاوية البعيدة، بعد انطلاقة سريعة فشل دفاع بيلباو في التعامل معها، ولم يغلق المرمى أمام الجناح البرازيلي.

وفي الدقيقة 73 تلقى رودريغو تمريرة من زميله جود بلينغهام في الجانب الأيمن لمرمى الضيوف إثر هجمة مرتدة وأضاف الهدف الثاني.

وعندما سجل رودريغو الهدف الأول في مرمى أتليتك بلباو، طلب منه فيدي فالفيردي أن يذهب ويحتفل مع أخصائي العلاج الطبيعي في النادي خايمي سالوم الذي فقد والدته مؤخرًا.

وتفاعلت الجماهير مع تلك اللقطة الإنسانية، حيث أصر "خايمي" على التواجد بدكة الفريق الملكي، رغم مصابه الشديد.

وأهدى رودريغو الهدف والفوز لسالوم الذي توفيت والدته مؤخرًا.