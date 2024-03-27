قضية اختلاس مالي تهز الأوساط الكروية في تونس

كشفت مصادر قريبة من النادي الصفاقسي التونسي أن إدارة النادي قررت التوجه للقضاء للكشف عن ملابسات عملية الاختلاس التي تفطنت إليها اللجنة المالية صلب النادي، وبلغت قيمتها 170 ألف دينار (ما يقارب 57 ألف دولار)، مطلع الأسبوع الجاري.

وبحسب تصريحات تلفزيونية للمسؤول السابق في الصفاقسي، الناصر البدوي، قدمت إدارة الصفاقسي رسميا شكوى جزائية ضد أحد مسؤوليها وكل من سيكشف البحث عنهم؛ بسبب وجود اختلاس مالي بقيمة 170 ألف دينار من حساباتها.

وأوضح البدوي أن أحد المسؤولين عن شركة اتصالات تابعة للسي اس اس حوّل المبلغ المذكور إلى حسابه الشخصي، عِوض إيداعه في حسابات النادي، قبل أن يتم اكتشاف عملية الاختلاس واللجوء إلى القضاء لاستعادة الأموال ومحاسبة كل من تُثبت الأبحاث ضلوعه في عملية الاختلاس.

وكان الصفاقسي، كغيره من الأندية التونسية الكبرى، تعاقد مع شركة للاتصالات لحفز مشجعيه على التعامل مع الشركة الناشطة في الاتصالات الهاتفية والإنترنت، مقابل حصول النادي على نسبة من الأرباح السنوية.

وطالب مشجعون للصفاقسي بالكشف عن كل ملابسات قضية الاختلاس، وإعلام الرأي العام الرياضي وجماهير الفريق بمآل القضية ونتائج التحقيق الذي تجريه إدارة النادي داخليا، والسلطات القضائية خارج أسوار الفريق.

يشار إلى أن الصفاقسي، الذي يحتل المركز الأخير في ترتيب مجموعة المنافسة على اللقب في الدوري التونسي الممتاز، شهد منذ أسابيع قليلة صعود مجلس إدارة جديد برئاسة عبد العزيز المخلوفي.