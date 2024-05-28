رئيس فريق فيراري: لوكلير سيحقق تقدمًا بعد فوزه بسباق موناكو

قال فريد فاسور، رئيس فريق فيراري، إن الفريق يتوقع مزيدًا من التقدم للسائق شارل لوكلير بعد أن احتفل بتحقيق حلم الفوز في بلاده ،أخيرًا، بإحراز سباق جائزة موناكو الكبرى، يوم الأحد الماضي، ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

وحقق الفريق الإيطالي الفوز في اثنين من السباقات الثمانية التي أقيمت حتى الآن هذا الموسم، إذ فاز كل من لوكلير وكارلوس ساينز بسباق، بينما حقق ماكس فرستابن سائق رد بول 5 انتصارات، وانتزع لاندو نوريس سائق مكلارين فوزًا واحدًا.

وقال فاسور للصحفيين عقب فوز لوكلير: "أعتقد أنه كان فوزًا مهمًا، لقد تحمل عبئًا على كتفيه لأعوام كان يتمثل في الرغبة في الفوز في موناكو، أحيانًا ارتكب أخطاء صغيرة كما كان الحال في فورمولا 2، وأحيانًا عانده الحظ كما كان الحالي في فورمولا 1.

"أعتقد أنه في ظل ثقته بنفسه والنهج الذي اتبعه في كل المنافسات الأخرى، سيحرز شارل تقدمًا".