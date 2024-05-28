رئيس فريق فيراري: لوكلير سيحقق تقدمًا بعد فوزه بسباق موناكو
قال فريد فاسور، رئيس فريق فيراري، إن الفريق يتوقع مزيدًا من التقدم للسائق شارل لوكلير بعد أن احتفل بتحقيق حلم الفوز في بلاده ،أخيرًا، بإحراز سباق جائزة موناكو الكبرى، يوم الأحد الماضي، ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.
وحقق الفريق الإيطالي الفوز في اثنين من السباقات الثمانية التي أقيمت حتى الآن هذا الموسم، إذ فاز كل من لوكلير وكارلوس ساينز بسباق، بينما حقق ماكس فرستابن سائق رد بول 5 انتصارات، وانتزع لاندو نوريس سائق مكلارين فوزًا واحدًا.
وقال فاسور للصحفيين عقب فوز لوكلير: "أعتقد أنه كان فوزًا مهمًا، لقد تحمل عبئًا على كتفيه لأعوام كان يتمثل في الرغبة في الفوز في موناكو، أحيانًا ارتكب أخطاء صغيرة كما كان الحال في فورمولا 2، وأحيانًا عانده الحظ كما كان الحالي في فورمولا 1.
"أعتقد أنه في ظل ثقته بنفسه والنهج الذي اتبعه في كل المنافسات الأخرى، سيحرز شارل تقدمًا".
ويرى فاسور أن 3 فرق على الأقل ستواصل المنافسة بقوة في الوقت المتبقي من الموسم.
وأحرز الأسترالي أوسكار بياستري سائق مكلارين المركز الثاني في سباق موناكو، يوم الأحد، وتلاه في المركز الثالث الإسباني ساينز الذي فاز بسباق أستراليا، في مارس آذار الماضي. وأحرز نوريس المركز الرابع وتلاه جورج راسل سائق مرسيدس في المركز الخامس.
وقال فاسور: "أعتقد أن لدينا 3 فرق على الأقل (في إطار المنافسة)، لكنني أعتقد أن مرسيدس ليس بعيدًا للغاية، وهذه الفرق الثلاثة قادرة على التنافس على مركز أول المنطلقين والتنافس على الفوز.
"المنافسة تبدو مثيرة وستظل، وأتمنى أن تستمر هكذا حتى نهاية الموسم".
وأحرز لوكلير مركز أول المنطلقين في موناكو ليحرم فرستابن من الانفراد برقم قياسي يتمثل في الانطلاق من المركز الأول للسباق التاسع على التوالي، إذ عادل السائق الهولندي الرقم القياسي بالانطلاق من المركز الأول في 8 سباقات متتالية، بتضمين السباق الأخير من الموسم الماضي.
وعانى فرستابن بطل العالم 3 مرات من سيارته على الحلبة الضيقة والمتعرجة.
وقال فاسور إن فرق رد بول وفيراري ومكلارين ستتنافس على حلبات تناسبها بشكل أفضل خلال السباقات الستة عشر المتبقية هذا الموسم، وعلى سائقي فريقه أن يغتنما الفرص التي تتاح أمامهما.
وأضاف: "في العام الماضي، خسرنا العديد من النقاط في الموسم، وفي العام الجاري، تقدمنا خطوة كبيرة للأمام في هذا الصدد. نحن أكثر استغلالاً للفرص، وسنظل هكذا حتى نهاية الموسم، لكن المنافسة صعبة".
وفرض رد بول تفوقه في جميع سباقات الموسم الماضي باستثناء سباق واحد فقط وذلك في أكثر موسم يشهد هيمنة للفريق، وقد حقق فرستابن 19 انتصارًا خلال 22 سباقا، لكنه، الآن، يواجه بالفعل منافسة أكثر قوة.
وقال فاسور: "بمجرد أن تكون في وضع يسمح لك بالفوز، فإنك تُولي المزيد من الاهتمام للتفاصيل".
وأضاف الفرنسي فاسور الذي تولّى مسؤولية الفريق، في يناير من العام الماضي: "هذا جزء من التطور في الأشهر الستة أو السبعة الماضية، وعلينا أن نستمر على هذا المنوال".