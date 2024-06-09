صديقة إندريك تحتفل بتألقه أمام المكسيك (صور)
خطفت غابرييلي ميراندا، صديقة نجم منتخب البرازيل إندريك فيليبي، الأضواء بحضورها لدعمه في المدرجات خلال المباراة التي جمعت "السليساو" مع نظيره المكسيكي، فجر الأحد.
وقاد مهاجم منتخب البرازيل، إندريك، السامبا لتحقيق فوز قاتل وديًّا على المكسيك، في إطار الاستعداد لبطولة كوبا أمريكا.
وأقيمت مباراة البرازيل والمكسيك في ملعب "كايل فيلد" في ولاية تكساس الأمريكية قبل 11 يومًا تقريبًا على انطلاق البطولة.
ورغم التعادل في هذه اللحظات الأخيرة من جانب المكسيك، فإن أندريك مهاجم ريال مدريد القادم كان له رأي آخر حيث سجل هدفًا قاتلًا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بعد تمريرة من فينيسيوس جونيور.
لتنتهي المباراة بفوز البرازيل استعدادًا لخوض بطولة كوبا أمريكا والتي ستنطلق يوم الـ20 من يونيو، وتنتهي في الـ14 من يوليو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.
وعقب المباراة شوهدت صديقة إندريك في المدرجات وهي ترتدي قميص منتخب البرازيل، كما قام اللاعب بالتوجه إليها والاحتفال معها بشكل خاص، وقامت هي بدورها بنشر الصور على "إنستغرام" للاحتفاء بهذه اللحظة.
ومن المقرر أن تنتقل الفتاة من أجل العيش مع إندريك في رحلته المقبلة مع ريال مدريد، إذ من المقرر أن يلعب اللاعب بشكل رسمي بصفوف "الميرنغي" بدءًا من الموسم المقبل.
وبهدف إندريك اليوم أصبح ثاني أصغر لاعب يصل إلى 3 أهداف مع منتخب البرازيل، إذ يتقدم عليه فقط الأسطورة بيليه.
وسجل إندريك فيليبي 3 أهداف مع البرازيل في 3 مباريات، وكان منها هدفان قادا السيليساو للانتصار.