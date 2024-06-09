صديقة إندريك تحتفل بتألقه أمام المكسيك (صور)

خطفت غابرييلي ميراندا، صديقة نجم منتخب البرازيل إندريك فيليبي، الأضواء بحضورها لدعمه في المدرجات خلال المباراة التي جمعت "السليساو" مع نظيره المكسيكي، فجر الأحد.

وقاد مهاجم منتخب البرازيل، إندريك، السامبا لتحقيق فوز قاتل وديًّا على المكسيك، في إطار الاستعداد لبطولة كوبا أمريكا.

وأقيمت مباراة البرازيل والمكسيك في ملعب "كايل فيلد" في ولاية تكساس الأمريكية قبل 11 يومًا تقريبًا على انطلاق البطولة.

ورغم التعادل في هذه اللحظات الأخيرة من جانب المكسيك، فإن أندريك مهاجم ريال مدريد القادم كان له رأي آخر حيث سجل هدفًا قاتلًا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بعد تمريرة من فينيسيوس جونيور.