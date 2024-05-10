غضب بسبب تصرف فينيسيوس تجاه كيميتش (فيديو)
عبر عدد من جماهير بايرن ميونخ الألماني، عن غضبهم، من البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، بسبب تعمده استفزاز كيميش، خلال مباراة الفريقين أمس في دوري أبطال أوروبا.
فينيسيوس جونيور ظهر في أفضل حالاته في ليلة أوروبية ملحمية أخرى لريال مدريد عندما ساعد فريقه على التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة السادسة في عشر سنوات بعد انتفاضة مذهلة والفوز 2-1 على بايرن ميونيخ.
ولكن شهدت المباراة لقطات استفزازية للنجم البرازيلي، تجاه كيميش، كادت أن تخرج لاعب الفريق الألماني عن تركيزه.
فينيسيوس كان يلعب رمية تماس، وذهب كيميش مسرعًا نحوه، لوضع الكرة في يديه حتى لا يضيع الوقت، ولكن استمر اللاعب البرازيلي في استفزازه ليضع الكرة على الأرض ويرفض لعبها.
وتلقى فيني انتقادات حادة من جانب جماهير بايرن ميونخ بسبب هذا التصرف، واتهموه بتعمد استفزاز كيميش بإضاعة الوقت.
وأرهق الجناج البرازيلي (23 عاما) مدافعي بايرن أمس وأظهر مرة أخرى أنه رجل ريال مدريد في مثل هذه المناسبة الكبيرة.
وسيسعى ريال مدريد للفوز بلقبه القاري 15 ليعزز رقمه القياسي أمام بروسيا دورتموند في النهائي على ملعب ويمبلي، بعد عامين من فوزه آخر مرة باللقب عندما فاز 1-صفر على ليفربول في باريس بفضل هدف فينيسيوس.