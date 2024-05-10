غضب بسبب تصرف فينيسيوس تجاه كيميتش (فيديو)

فينيسيوس جونيور ظهر في أفضل حالاته في ليلة أوروبية ملحمية أخرى لريال مدريد عندما ساعد فريقه على التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة السادسة في عشر سنوات بعد انتفاضة مذهلة والفوز 2-1 على بايرن ميونيخ.

ولكن شهدت المباراة لقطات استفزازية للنجم البرازيلي، تجاه كيميش، كادت أن تخرج لاعب الفريق الألماني عن تركيزه.

فينيسيوس كان يلعب رمية تماس، وذهب كيميش مسرعًا نحوه، لوضع الكرة في يديه حتى لا يضيع الوقت، ولكن استمر اللاعب البرازيلي في استفزازه ليضع الكرة على الأرض ويرفض لعبها.