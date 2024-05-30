كشف أسرار انهيار الاتحاد السعودي هذا الموسم

كشف البرازيلي مارسيلو غروهي، حارس مرمى نادي الاتحاد السعودي، عن أسباب الانهيار الذي تعرض له العميد، بعد التتويج ببطولتي دوري روشن السعودي وكأس السوبر الموسم الماضي.

وكان الاتحاد أعلن رحيل غروهي صاحب الـ37 عامًا عن الفريق بنهاية عقده هذا الصيف.

وقال غروهي في تصريحت تلفزيونية: "أمور كثيرة وقعت في النادي لذا من الصعب تجديد أمر واحد، هذا الموسم كثير من اللاعبين لم يكونوا مرتاحين، وأيضًا عملية تغيير المدرب، ولذلك كانت سنة صعبة على الفريق واللاعبين والجمهور، وهو موسم يجب أن نتعلم منه.. وعلى الادارة أن تتدارك الوقوع في الأخطاء ذاتها في الموسم المقبل، لكي يعود الاتحاد لمكانه الطبيعي".

وعن رؤيته لتطور الدوري السعودي، أضاف غروهي: "مع كل الاستثمار في المجال الرياضي فكل موسم جديد يشهد لاعبين أقوياء جددا، وسعيد لأني كنت جزءًا من المشروع وعايشته، وسأبقى متابعًا لكل ما يحدث في المملكة ومهم رؤية تطور الكرة السعودية".