كشف أسرار انهيار الاتحاد السعودي هذا الموسم
كشف البرازيلي مارسيلو غروهي، حارس مرمى نادي الاتحاد السعودي، عن أسباب الانهيار الذي تعرض له العميد، بعد التتويج ببطولتي دوري روشن السعودي وكأس السوبر الموسم الماضي.
وكان الاتحاد أعلن رحيل غروهي صاحب الـ37 عامًا عن الفريق بنهاية عقده هذا الصيف.
وقال غروهي في تصريحت تلفزيونية: "أمور كثيرة وقعت في النادي لذا من الصعب تجديد أمر واحد، هذا الموسم كثير من اللاعبين لم يكونوا مرتاحين، وأيضًا عملية تغيير المدرب، ولذلك كانت سنة صعبة على الفريق واللاعبين والجمهور، وهو موسم يجب أن نتعلم منه.. وعلى الادارة أن تتدارك الوقوع في الأخطاء ذاتها في الموسم المقبل، لكي يعود الاتحاد لمكانه الطبيعي".
وعن رؤيته لتطور الدوري السعودي، أضاف غروهي: "مع كل الاستثمار في المجال الرياضي فكل موسم جديد يشهد لاعبين أقوياء جددا، وسعيد لأني كنت جزءًا من المشروع وعايشته، وسأبقى متابعًا لكل ما يحدث في المملكة ومهم رؤية تطور الكرة السعودية".
وأشار: "تجربتي كانت رائعة مع الاتحاد وقمت بواجبي وتعلمت عدم الاستسلام مع العميد، وسأظل أشجعه للأبد، وقد أعود إليه مستقبلًا".
وأردف: "أرتبط مع جماهير الاتحاد بعلاقة حب واحترام، لذا شرف كبير لي أن لعبت لهذا الفريق الكبير في آسيا، كانت تجربة رائعة، سأتذكرها طوال حياتي، أشعر بأني قمت بواجبي مع الفريق على أكمل وجه، وأشكر الجميع بالنادي".
ولعب غروهي مع الاتحاد 19 مباراة في كل البطولات خلال الموسم المنصرم، استقبلت شباكه 18 هدفًا، أي بمعدل أقل من هدف في كل مباراة، كما خرج بشباك نظيفة في 9 مباريات.
وخرج الاتحاد بموسم صفري، إذ خسر 6 بطولات مختلفة، كما فشل في إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي بالدوري السعودي.