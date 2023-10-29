ترتيب الدوري الإنجليزي: ليفربول يفوز على نوتنغهام
حقق ليفربول فوزا سهلا 3-صفر على ضيفه نوتنغهام فورست، اليوم الأحد، بفضل أهداف ديوغو غوتا وداروين نونيز ومحمد صلاح.
كلل جوتا هجمة مرتدة سريعة ليفتتح التسجيل في الدقيقة 31 واحتفل برفع قميص زميله لويس دياز، الذي غاب عن المباراة بعد اختطاف والديه في كولومبيا مسقط رأسه.
وجاء الهدف الثاني بعد عمل جماعي رائع خلخل دفاع فورست قبل أن يلعب دومينيك سوبوسلاي الكرة إلى نونيز الذي أسكنها الشباك.
واستغل صلاح سوء تفاهم ليختتم التسجيل في الدقيقة 77.
بهذا الفوز ارتفع رصيد ليفربول إلى 23 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف توتنهام هوتسبير متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
كالفرت-لوين يقود إيفرتون للفوز على ملعب وست هام
في مباراة أخرى أحرز دومينيك كالفرت-لوين هدفه رقم 50 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد ليمنح فريقه إيفرتون الفوز 1-صفر على مضيفه وست هام يونايتد ويبتعد النادي القادم من مرسيسايد قليلا عن منطقة الهبوط.
وسجل كالفرت-لوين هدفه في الدقيقة 51 عندما استدار بجسده وأطلق تسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء على أرضية ملعب لندن الرطبة لتتجاوز ألفونس أريولا حارس وست هام.
وتقدم إيفرتون للمركز 15 بعشر نقاط من عشر مباريات بفارق خمس نقاط عن منطقة الهبوط، بينما يحتل وست هام، الذي خسر الآن ثلاث مباريات متتالية في كافة المسابقات، المركز التاسع برصيد 14 نقطة.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: