ترتيب الدوري الإنجليزي: ليفربول يفوز على نوتنغهام

كالفرت-لوين يقود إيفرتون للفوز على ملعب وست هام

في مباراة أخرى أحرز دومينيك كالفرت-لوين هدفه رقم 50 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد ليمنح فريقه إيفرتون الفوز 1-صفر على مضيفه وست هام يونايتد ويبتعد النادي القادم من مرسيسايد قليلا عن منطقة الهبوط.

وسجل كالفرت-لوين هدفه في الدقيقة 51 عندما استدار بجسده وأطلق تسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء على أرضية ملعب لندن الرطبة لتتجاوز ألفونس أريولا حارس وست هام.

وتقدم إيفرتون للمركز 15 بعشر نقاط من عشر مباريات بفارق خمس نقاط عن منطقة الهبوط، بينما يحتل وست هام، الذي خسر الآن ثلاث مباريات متتالية في كافة المسابقات، المركز التاسع برصيد 14 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: